Laura Spoya fue captada en confianza con misterioso galán un día antes del accidente: ¿De quién se trata?

Laura Spoya sigue dando de qué hablar después de haber protagonizado un accidente vehicular la semana pasada. Ahora han salido a la luz unas imágenes donde luce muy cercana a un joven en una cevichería y sería el mismo que la noche del choque sacó cosas de la camioneta de Laura en presencia de la policía.

Laura tendría nuevo galán que la auxilió

El fin de semana, Reporte Semanal publicó las imágenes del joven llevándose una almohada y otros objetos en una camioneta blanca. Esta tarde, el portal Instarándula compartió un video de un día antes del accidente. En el mismo, Laura aparece muy cariñosa con un joven en una cevichería, junto a un grupo de amigos.

La modelo y el "chibolo" parecen tener mucha confianza, ya que él la abraza por la cintura para luego acercarse a su oído y decirle algo, mientras ella no parece incomodarse en absoluto. Además, ambos tenían una mirada de complicidad y bastante cercanía.

Según Magaly TV, La Firme, se trata de Sebastián Gálvez, un joven que desde 2019 trabajó en la producción de 'Esto es Guerra' y no tendría más de 30 años. Es más, Sebastián y Laura se siguen en redes sociales y, al parecer, el joven está muy bien conectado en el mundo de los realities, ya que lo siguen varias figuras de TV.

Sin embargo, lo más sorprendente es que habría sido él quien se llevó cosas de la camioneta de Laura la noche del accidente. Los reporteros de Magaly se percataron de que es el joven por un tatuaje que luce en una de sus fotos de Instagram, el mismo que se aprecia en las imágenes donde aparece en el lugar del choque.

La operación de Laura Spoya

Alberto Salazar, cirujano que operó a la Laura Spoya, explicó que la modelo y conductora de televisión estuvo a punto de quedar inválida debido a la gravedad de la lesión en su columna vertebral.

"Podía dejarla inválida, a ese nivel. Ella tenía fracturada la vértebra L1", señaló el especialista en entrevista para el programa Al sexto día. La declaración confirma lo que Spoya ya había relatado previamente: que un milímetro más en el impacto habría bastado para que no pudiera volver a caminar.

Salazar detalló que la fractura sufrida por Spoya se clasifica como "A3" dentro de la nomenclatura internacional, lo que significa que todo el cuerpo vertebral quedó aplastado y destrozado en varios pedazos. La vértebra L1, ubicada en la mitad de la columna y considerada la "bisagra natural" de la movilidad, estuvo comprometida, lo que resalta la magnitud del riesgo.

Es así que, tras el accidente vehicular, surgieron imágenes que muestran a Laura Spoya muy cercana a un joven que habría retirado objetos de su camioneta la noche del choque. El hecho desató especulaciones sobre un posible romance y su verdadera relación con la modelo.