¡Fuerte! Magaly Medina se pronuncia sobre candente ampay de su reportera con Julián Zucchi ¿Qué dijo?

Recientemente, un conocido programa de espectáculos sacudió la farándula peruana con un candente ampay protagonizado por Julián Zucchi. En las imágenes, se ve al argentino besando apasionadamente a una reportera de Magaly Medina, en los interiores de una discoteca. Por ello, como era de esperarse, la conductora fue consultada al respecto.

En ese sentido, un medio local se comunicó con la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' para que de su descargo sobre las recientes imágenes que involucra a una de sus trabajadoras. ¿Qué dijo?

Ni bien salió a la luz el candente ampay, muchos se preguntaron quién de las periodistas de 'Magaly TV: La Firme', sería la protagonista de estas imágenes. Por ello, el influencer Ric La Torre se encargó de develar el nombre de la joven, quien se llama Priscila Mateo.

Ante este escenario, muchos usuarios en las redes sociales, se preguntaron cuál sería la reacción de Magaly Medina y qué medidas tomaría al ver que una de sus trabajadoras se involucró con una figura de la farándula peruana.