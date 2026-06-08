¡Entre lágrimas! Pamela López se reencuentra con sus hijos y protagoniza EMOTIVA escena

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vivió un emotivo reencuentro con sus menores hijos tras salir de 'La Granja VIP', momentáneamente, para ir a votar. La pareja de Paul Michael no dudó en correr hacia ellos y romper en llanto al darles un abrazo.

Pamela López salió de 'La Granja VIP' para ir a votar

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 el 7 de junio no solo estuvo marcada por la intensa expectativa política en todo el país por elegir al próximo presidente de la República entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sino también por momentos icónicos protagonizados por los personajes de la farándula y entretenimiento.

Durante esa jornada electoral, al igual que en la primera vuelta, los participantes del reality de convivencia 'La Granja VIP' salieron para ir a votar en sus respectivos locales de votación y cumplir con su deber cívico en las urnas. Una de ellas fue Pamela López, quien pese a protagonizar una nueva discusión con Paul Michael hasta el punto de que él la acusara de agresión, vivió un emotivo momento durante el sufragio.

De acuerdo a las imágenes, la trujillana caminaba por una cancha del colegio donde le tocó votar cuando, de pronto, tras varias semanas desconectada por completo del mundo exterior, sin acceso a teléfonos móviles ni contacto con su entorno familiar, se dio con la sorpresa de que sus hijos la esperaban allí emocionados.

Emotivo reencuentro con sus hijos a días de su cumpleaños

El reencuentro de Pamela López con sus menores hijos se da a solo tres días de celebrar su cumpleaños (el 10 de junio). Por tal motivo, los pequeños no dudaron en no solo esperarla para darle un fuerte abrazo, sino que con apoyo de otros integrantes de su familia, comenzaron a cantarle el "Feliz cumpleaños" y darle algunos regalos y pequeños presentes con mucho amor.

Ese gesto terminó quebrando a la expareja de Christian Cueva, y comenzó a llorar mientras abrazaba fuertemente a sus pequeños tras pasar varios días lejos de ellos, algo que en reiteradas ocasiones calificó como una dura decisión que tomó para sacarlos adelante.

@perunoticia.pe Pamela López se reencuentra con sus pequeños y su madre a días de su cumpleaños. ♬ sonido original - Perú Noticias

¿Qué dijo Pamela López sobre la presunta agresión a Paul Michael?

Luego de que Paul Michael la acusara de haberlo agredido físicamente, Pamela López se justificó aduciendo que estaba teniendo un ataque de ansiedad y negó cualquier accionar en contra de su pareja dentro del reality de convivencia.

"Hay momentos donde ya las cámaras pasan a segundo plano. Básicamente, desde que recibí la noticia de mi abogado, vengo teniendo ataques de ansiedad. No concilio el sueño y lo que pasó ayer fue una discusión tonta, se hizo un cúmulo de cosas y me desbordé", expresó.

Es así como tras salir a votar, Pamela López vivió un emotivo reencuentro con sus hijos en su local de votación y no pudo evitar romper en llanto al verlos nuevamente, previamente a su cumpleaños.