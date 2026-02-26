¿Se subió a la 'sartén'? Fátima Segovia rompe su silencio y revela si tuvo ROMANCE o no con Carlos Vílchez

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Fátima Segovia sorprendió tras una reciente aparición en la televisión en el que reveló que gracias al dinero que gana en una plataforma para adultos pudo adquirir una vivienda de cuatro pisos. Ahora, en una reciente entrevista continúa dando de qué hablar tras romper su silencio si es que tuvo algún romance o no con el cómico Carlos Vílchez.

Fátima Segovia se confiesa

La ex figura televisiva concedió una entrevista a un diario local en el que se le consultó si en algún momento hubo algún acercamiento más allá del compañerismo y amistad con el humorista que interpreta a la popular 'Carlota' con quien compartió elenco en los programas de Jorge Benavides 'El especial del humor' y 'JB en ATV'.

Resulta que, sobre Vílchez siempre han rondado los rumores que lo catalogan como infiel y mujeriego, pero nunca se ha podido evidenciar ello. Al respecto, a su auto lo han catalogado como 'la sartén' debido a que se deslizaba que ahí se subían modelos con los que se le relacionaban.

En ese contexto, se le consultó a la apodada 'Chuecona' si es que en algún momento tuvo algún vínculo amoroso con el actual integrante de 'Mande Quien Mande' y si es que la invitó a subir a su automóvil, pero lo descartó por completo debido a que el actor cómico ya sostenía una relación con su pareja Melba e inclusive lo calificó de tranquilo.

"Ahora entiendo todo, por qué lo tanto lo friegan a Vílchez, que es así pend***** y todo, si es tranquilo el muchacho. Al menos a mí nunca me ha invitado a la sartén como dicen", manifestó a Trome

Niega romance con Carlos Vílchez

En otro momento, la creadora de contenido para adultos reveló que fue el mismo Carlos Vílchez, quien le puso el apodo de 'La Chuecona' durante un skecth en el que grababan en la ONPE en el marco de las elecciones generales.

Además, Fátima Segovia negó rotundamente que haya sostenido algún romance en el pasado con la figura de América Televisión y aclaró que nunca estuvo interesada en el humorista y que Vílchez tampoco se sobrepasó cuando en alguna oportunidad sí subió a la popular 'sartén'.

"Si me he subido a su carro en algún momento porque íbamos a Ica y él manejaba, pero Melba iba de copiloto como debe ser. Puede ser que haya subido, pero no de mala manera", señaló.

Como vemos, Fátima Segovia concedió una entrevista en donde aclaró que nunca hubo un romance con el cómico Carlos Vílchez y si subió a su atomóvil, conocido como 'la sartén' fue junto a la pareja de él.