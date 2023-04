Gerard Piqué explotó contra los fans de Shakira: ¿Qué dijo?

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exdefensa del Barcelona, Gerard Piqué, no tuvo reparo en explotar en una entrevista contra los fanáticos de su exesposa, la cantante latinoamericana Shakira. Si quieres enterar qué dijo, aquí te lo contamos.

Gerad Piqué explotó contra fans de Shakira

Gerard Piqué era entrevistado por Germán Romero, presidente de Jijantes FC en la King League cuando el exfutbolista decidió romper su silencio y dijo todo lo que pensaba sobre el ataque mediático que viene afrontando desde su separación con la barranquillera.

"Mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, barbaridades, miles... Pero no me importa nada, de verdad, cero, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida... ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", mencionó Gerard Piqué.

Después de catalogar a los fans de la intérprete de Ojos así como "robots" y "gente que no tiene vida", y que por eso andan hablando mal de él. Estas no fueron las únicas declaraciones que dio a Germán Romero.

"Hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje, han ganado. Que no, que tienes que salir ahí y decir 'es que me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú' y ya está. Y cuando ven que te es indiferente, ahí es cuando se matan de rabia. En el momento en que os preocupáis, han ganado", agregó.

Gerard Piqué olvidó a su hijo Sasha en una tienda

Hace cinco días circuló un video por las redes sociales donde el exdefensa del Barcelona olvidaba a su hijo en una tienda.

Las imágenes fueron capturadas por un internauta que pasaba por el establecimiento y tituló el video como: "Gerard Piqué olvida a su hijo Sasha. Definitivamente los niños están bien con Shakira".

¿Cómo reaccionaron en las redes?

Como era de esperarse algunos criticaron el descuido de Gerard Piqué contra uno de sus hijos, mientras que otros no le tomaron mayor relevancia.

Cabe precisar que el escándalo en torno a su separación de la estrella colombiana le trajo muchos "haters" y críticas de todo tipo.

¿Cuántas visualizaciones tuvo el clip?

El video tuvo más de 64 mil reproducciones 2 mil likes, 409 comentarios y 609 compartidos, el pasado 28 de marzo. Entre los comentarios más llamativos se leen: "El supuesto padrazo del año", "se voltea y se da cuenta que olvidó algo", "de eso no hay duda, los niños están solo con la mamá", "y el tipo la da de buen padre en las entrevistas. Ridículo".