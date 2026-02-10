Pamela López revela si corre riesgo de ir a la cárcel: "Están pidiendo que..."

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que circularan versiones sobre un supuesto pedido de cárcel en su contra, Pamela López decidió salir al frente y hablar con total claridad. Durante su participación en Mesa Caliente, la influencer se mostró incómoda con la información difundida y aprovechó para aclarar cómo se encuentra realmente su situación legal.

¿Pamela López podría ir a la cárcel?

Pamela López se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el Octavo Juzgado de Familia solicitara al Ministerio Público prisión efectiva por presunta desobediencia a las medidas de protección a favor de Christian Cueva, tras declaraciones de la animadora en diversos medios de comunicación.

"Cuando tú desobedeces una orden judicial, la pena no es menor de 5 años ni mayor de 8", expresó Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva.

Pamela López aclara los rumores de cárcel

La popular "Kittypam" no dudó en desmentir lo que se estaba diciendo. Sobre la acusación que apuntaba a un posible incumplimiento legal en favor del padre de sus hijos, Christian Cueva, López explicó con detalle lo que sucedió.

"Sentí mucho temor porque soy papá y mamá de tres menores. Sin embargo, me he empapado y la información es inexacta; no es verdad que están pidiendo cárcel para mí. Lo que es verdad es que están pidiendo que se revise y sancione un supuesto incumplimiento", dijo.

Y, visiblemente afectada, añadió: "Hay personas que se hacen llamar representantes legales, pero deberían estar en un circo, porque quieren dar show".

La influencer reiteró que la información difundida no se ajusta a la realidad y que, en principio, lo que solicita el Poder Judicial es una revisión de determinados puntos, y no un pedido de prisión.

"En principio, salió en los titulares. Me comuniqué con mis abogados, quienes me solicitaban información porque también estaba viendo y desconocía todo lo que estaba pasando".

Añadió: "¿Cárcel para mí? ¿Cuándo soy yo la que está 24/7 con mis hijos? Soy yo la que está al frente del cuidado de mis niños y ¿pedir esa bajeza? Definitivamente, hay personas que parece que no salieron de una mujer.

Pamela López habla de Selene Cucat

En otro momento de la entrevista, Pamela López fue consultada sobre su relación con Selene Cucat, quien también fue mencionada en medio de la polémica. La influencer no dudó en aclarar la situación y poner fin a los rumores sobre una supuesta cercanía.

"Con el tema Selene Cucat, ella nunca ha sido mi mejor amiga", sentenció, dejando en claro que no existió ningún vínculo especial entre ellas.

Con estas declaraciones, Pamela López desmintió los rumores sobre un posible pedido de cárcel y aclaró que su situación legal se limita únicamente a la revisión de ciertos supuestos incumplimientos.