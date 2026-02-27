Una exchica reality y cantante chilena protagoniza grave accidente y deja a joven motorizado en estado crítico

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality y cantante chilena quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar un accidente de tránsito en Santiago que dejó a un joven motociclista de 23 años gravemente herido. El hecho, ocurrido en la comuna de Lo Barnechea, desencadenó un proceso judicial en su contra mientras la víctima permanece internada en una unidad crítica.

El siniestro se registró la noche del martes 24 de febrero en la intersección de avenida La Dehesa con calle Robles, cuando el vehículo conducido por Francisca Maira, colisionó con una motocicleta que circulaba por la vía.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

El joven herido de 23 años, un ciudadano de nacionalidad colombiana, que trabajaba como repartidor al momento del accidente, sufrió contusiones craneales y múltiples lesiones de gravedad. El último parte médico indicó que permanece en la Unidad de Paciente Crítico, en estado grave y bajo monitoreo permanente, mientras su familia sigue atentamente su evolución clínica.

Las imágenes evidenciarían que el repartidor tenía la luz verde a su favor cuando fue embestido por la camioneta de Francisca Maira, conocida artísticamente como Fran Maira. Esto, pese a que la también influencer sostuvo públicamente que no infringió las normas de tránsito.

Cantante Francisca Maira quedó libre tras diligencias

El caso generó amplia repercusión mediática y en redes sociales, donde circularon videos del momento posterior al impacto y testimonios de testigos que describieron a la artista visiblemente afectada.

Según su defensa, los exámenes practicados tras el accidente descartaron consumo de alcohol o drogas, mientras la propia Maira expresó públicamente su preocupación por la salud del joven y calificó el hecho como un accidente.

Tras el hecho, la cantante fue detenida y posteriormente formalizada por cuasidelito de lesiones graves. En la audiencia judicial se estableció un plazo de 90 días para la investigación, periodo durante el cual se realizarán pericias técnicas y análisis del material audiovisual recopilado. Como medidas cautelares, el tribunal dispuso arraigo nacional y la obligación de firma mensual.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, mientras las autoridades de tránsito y la fiscalía buscan esclarecer la dinámica del choque y eventuales responsabilidades penales o civiles derivadas del caso.

Luego de la audiencia por el atropello al joven repartidor, Francisca Maira quedó en libertad, sin embargo, el tribunal le dictó la medida cautelar de arraigo nacional, por lo que no podrá salir de Chile mientras duren las investigaciones.