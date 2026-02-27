Una leyenda eterna: Muere ícono del pop y rock and roll a los 86 años

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música despidió este viernes a una emblemática figura del pop y el rock and roll, quien murió a los 86 años luego de ser hospitalizado de urgencia en Estados Unidos. Su familia confirmó el deceso mediante un comunicado en el que destacó su legado artístico y su influencia en generaciones de intérpretes.

El fallecimiento del cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka fue confirmado por sus familiares, quienes manifestaron su profundo pesar por la pérdida de quien consideraron una inspiración para millones de seguidores alrededor del mundo. El artista había sido trasladado a un centro médico la mañana del viernes tras presentar un malestar repentino, situación que culminó horas después con su muerte.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sedaka inició su carrera musical en la década de 1950 como integrante del grupo vocal The Tokens, etapa que marcó sus primeros pasos en la industria antes de consolidarse como solista. Con el tiempo, su estilo melódico y su dominio del piano lo posicionaron como una de las voces más representativas del pop estadounidense de los años sesenta y setenta.

Entre sus mayores éxitos figuran canciones como "Oh! Carol", "Breaking Up Is Hard to Do" y "Calendar Girl", temas que alcanzaron popularidad internacional y lo llevaron a encabezar listas musicales. Décadas después, Sedaka experimentó un resurgimiento artístico con sencillos como "Laughter in the Rain" y "Bad Blood", que ampliaron su audiencia y reafirmaron su vigencia en la escena musical.

Carrera artística

A lo largo de su trayectoria, Sedaka se consolidó no solo como intérprete, sino también como compositor. Se estima que escribió o coescribió más de 500 canciones, muchas de ellas grabadas por otros artistas, lo que evidenció su capacidad creativa dentro de la música popular del siglo XX.

Su trabajo fue reconocido en diversas instancias, incluyendo cinco nominaciones a los premios Grammy y su ingreso al Songwriters Hall of Fame en 1983, distinción que subrayó su aporte a la composición musical. Además, su influencia trascendió generaciones gracias a un repertorio caracterizado por melodías pegadizas y letras emotivas que definieron el sonido del pop clásico.

Con millones de discos vendidos y una carrera activa que se extendió por casi siete décadas, Sedaka se convirtió en una referencia para numerosos artistas y compositores, manteniendo presencia en escenarios y proyectos musicales incluso en etapas avanzadas de su vida.

Sedaka dejó una huella duradera en la música popular del siglo XX. Su estilo melódico y su distintiva voz lo convirtieron en una referencia del pop clásico, cuyo impacto continúa vigente hasta hoy.