Isabella Ladera y Hugo García tienen revelación de sexo de su bebé: ¿Será hombre o mujer?

Hugo García e Isabella Ladera están emocionados por la llegada de su primer bebé juntos. Aunque en un inicio la influencer se negó a revelar el sexo de su bebé con el ex chico reality, recientemente ambos realizaron la revelación y compartieron los resultados en redes sociales, dejando sorprendidos a todos sus seguidores.

¿El bebé de Hugo e Isabella será hombre o mujer?

Después de anunciar su embarazo, Isabella concedió una entrevista en la que se negó a revelar el tiempo exacto de gestación que tenía, asegurando que era mejor mantenerlo en reserva porque era algo muy íntimo. Por su lado, Hugo solo se limitó a compartir publicaciones en redes sociales respecto a su inminente paternidad.

Hace unos días, Isabella decidió abrir una caja de preguntas en redes sociales, donde varios de sus seguidores le dejaron algunas consultas. Uno de ellos le dijo directamente que presentía que su bebé iba a ser una niña y la respuesta de Isabella dejó sorprendidos a todos.

"Así me dicen todos, ja ja ja ja, pero con Mía no me sentí así", respondió la influencer, dejando entrever que posiblemente su bebé con Hugo sea hombre.

Cabe resaltar que, a las pocas horas, publicó una foto en blanco y negro donde se aprecia un pastel de revelación de sexo, una técnica muy común para dar a conocer el género del bebé. Sin embargo, al ser la imagen en blanco y negro, no se aprecia el color del pastel, por lo que no se sabe si fue rosa o azul; el sexo del bebé aún se mantiene en reserva.

Revelación del sexo de bebé de Isabella y Hugo

Hugo García se ríe de cuestionamientos sobre su paternidad

El ex participante de Esto es Guerra está siendo cuestionado en redes sociales por haber formalizado su relación con Isabella y anunciar el embarazo al poco tiempo. Incluso, se creó un "trend" donde dejan mal parado a Hugo, pero lejos de incomodarse, él decidió sumarse.

"Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo, pero para hvn Hugo García", escribió en un video donde sale practicando surf junto a Isabella en Miami. Justamente, es la frase final de este texto la que se ha vuelto viral en TikTok.

Los comentarios no se hicieron esperar y, entre ellos, resaltó el de Alejandra Baigorria, quien al parecer no había visto con buena cara las burlas hacia la paternidad de Hugo y felicitó a su amigo por tomar la situación de forma deportiva.

De esta manera, Hugo García e Isabella Ladera viven con ilusión esta nueva etapa como futuros padres. La pareja ha decidido compartir algunos momentos especiales con sus seguidores, manteniendo ciertos detalles en privado. Mientras tanto, continúan recibiendo mensajes de cariño y felicitaciones por la pronta llegada de su bebé.