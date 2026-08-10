Fallece Isabel Villar, madre de Carlos Alcántara: el último deseo que le cumplió el actor antes de morir

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara atraviesa un momento doloroso en su vida tras el fallecimiento de su madre Isabel Villar, quien fue inspiración para su unipersonal y película 'Asu Mare'. Pero previo a que suceda el deceso de su progenitora, el actor peruano tuvo la oportunidad de cumplir el último deseo de ella.

Carlos Álcantara cumplió el último deseo de su mamá

De acuerdo a un comunicado difundido por la productora Tondero, la mamá del popular 'Cachín' dejó de existir el último domingo, 9 de agosto. Sin brindar mayores detalles, en el texto lamentó la pérdida y solicitó respeto así como privacidad para los seres queridos de la figura televisiva de Latina en esta situación.

Por su parte, el protagonista del fenecido 'Pataclaun' utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en el que luce contento al lado de la mujer que lo trajo al mundo y acompañó la instantánea con un sentido mensaje de despedida en el que destacó la gran importancia de ella en su vida.

"Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti", escribió el intérprete escénico.

Sin embargo, previo a suscitarse la partida a la eternidad de su mamá, quien era conocida como 'Chabela', en el programa 'Yo Soy', donde Carlos Alcántara es jurado, tuvo la oportunidad de cumplir el último deseo que su querida madre le pidió antes de fallecer.

Sucede que, el protagonista de la serie 'La gran sangre', personificó al cantante Raphael junto a Josué Rivaldo, quien imita al artista español, y juntos vislumbraron en la más reciente edición de 'Yo Soy' interpretando el tema "Amor mío".

Carlos Alcántara personificó a Raphael

Durante su presentación, Alcántara sorprendió a los jurados Ricardo Morán y Jely Reátegui así como al público asistente debido a que cantó el clásico tema de Raphael de manera parecida al verdadero intérprete y, fiel a su estilo, le agregó el toque de humor ganándose así una gran cantidad de aplausos.

Pero más allá de interpretar a su cantante favorito, tras finalizar el show, el reconocido actor peruano reveló que su actuación tenía un motivo muy personal a modo de homenaje.

"Esto para mí es parte de una parodia que yo hacía en mi show, siempre el mismo respeto al gran cantante que es el motivador de mi carrera y esto quería hacer como un homenaje para mi mamá que está un porquito malita de salud, que me está viendo y quería darle esta sorpresa, ser su Raphael que tanto quería", expresó.

Un día antes del fallecimiento de su mamá Isabel Villar, el actor Carlos Alcántara cumplió el último deseo en la reciente edición del programa 'Yo Soy' al interpretar al cantante español Raphael. Su actuación fue aplaudida por los integrantes del jurado del espacio televisivo y el público asistente.