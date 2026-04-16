Hermano de Alejandra Baigorria responde tras ataques contra la empresaria: "¿Qué tanto te importa?"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria ha sido duramente criticada por viajar junto a Said Palao a España, pese a la infidelidad que él habría cometido hace unas semanas en Argentina. En medio de ello, su hermano, Sergio Baigorria, salió en defensa de la rubia y respondió con furia a dos usuarios que cuestionaron las decisiones de Ale.

Hermano de Alejandra pone el pecho por ella

Alejandra comunicó que el motivo de su viaje a España junto a su familia y su esposo se debía a que una empresa le entregó un reconocimiento por su labor como emprendedora. Con motivo de ello, su hermano hizo una publicación felicitándola por sus logros y expresando lo orgulloso que se siente de ella.

"Es un orgullo estar con toda mi familia recibiendo un premio internacional de @alejandrabaigorria. Esto es increíble. Ale es una mujer luchadora, trabajadora, llena de amor y estoy tan orgulloso de ella. Este premio es de ella y de las más de 30 mujeres que nos acompañaron a este viaje de éxito en España, porque se lo ganaron. ¡Son un fuego las peruanas! ¡Qué orgullo el mío!", escribió junto a una foto familiar.

Sin embargo, no esperaba que cientos de internautas empezaran a comentar en contra de la empresaria, recordando que ya habría perdonado a Said Palao y que incluso ella habría asumido la culpa por la infidelidad. Sergio no soportó y empezó a responder algunos comentarios.

"A mí no me gustaría tener un hermano como tú" , le respondió a alguien que le comentó: "No me gustaría tener dinero, prácticamente ser como Alejandro y no saber si me quieren por mi dinero o por mí".

Otra persona le preguntó por qué el "marido" de Alejandra no aparecía en las fotos familiares, y Sergio no dudó en responder de forma tajante: "¿Qué tanto te importa? ¿Todo bien en casa?" .

Hermano de Alejandra Baigorria la defiende

Magaly chanca a Alejandra

La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para analizar las imágenes donde Alejandra y Said aparecen en el aeropuerto rumbo a España. Según informó, la empresaria decidió que su esposo la acompañe para recibir un reconocimiento junto a su equipo de trabajo.

"Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la 'operación Argentina'. Lo premió con un viaje a Europa", dijo.

Es así que, la polémica refleja cómo la vida personal de figuras públicas sigue generando intensos debates en redes sociales. Mientras Alejandra Baigorria continúa enfocada en sus logros, su entorno cercano no duda en respaldarla, evidenciando que, pese a las críticas, mantiene el apoyo de su familia.