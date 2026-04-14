Magaly destruye a Alejandra Baigorria por llevar de viaje a Said tras ampay: "Lo premió con un viaje a Europa"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprendió al viajar junto a su esposo, Said Palao, a España para recibir un premio por su capacidad de emprendimiento. Sin embargo, esto no fue del agrado de Magaly, quien la criticó duramente por continuar su matrimonio e incluso llevarlo de viaje, luego del ampay que ella presentó en Argentina y que desató un escándalo mediático.

Magaly chanca a Ale Baigorria

La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para analizar las imágenes donde Alejandra y Said aparecen en el aeropuerto rumbo a España. Según informó, la empresaria decidió que su esposo la acompañe para recibir un reconocimiento junto a su equipo de trabajo.

"Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la 'operación Argentina'. Lo premió con un viaje a Europa ", dijo.

Enseguida, habló en tono de burla sobre la actitud que Alejandra tomó durante el viaje a España, ya que se le vio llorar frente a sus seguidores, asegurando que no tenía en mente viajar, pero finalmente lo hizo, pues no podía dejar sus plantas. También lanzó un dardo contra Said.

"Alejandra se fue a su evento, lloró ante sus seguidores, lloró en el estrado y, sobre todo, a la hora de recibir su premio, agradeció a su devoto y dedicado esposo, al esposo que ninguna mujer quisiera tener ", agregó de forma sarcástica.

Alejandra nombra gerente general a Said

Según Magaly Medina, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

Es así que, la polémica entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina refleja cómo la vida personal de los famosos sigue siendo cuestionada públicamente. Más allá de las críticas, la empresaria decidió priorizar su relación y logros, dejando en evidencia que, en el mundo del espectáculo, cada decisión siempre estará bajo escrutinio.