'Cachay' y Kike Suero recuerdan con cariño a 'Pompinchú' a un mes de su muerte: "Siempre estará en el recuerdo"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Días atrás se cumplió un mes de la muerte del popular cómico ambulante Alfredo Mendoza, popularmente conocido como 'Pompinchú', y sus compañeros de profesión, José Luis 'Cachay' así como Kike Suero, lo recordaron con añoranza y compartieron algunas anécdotas que tuvieron junto a él.

'Cachay' recuerda con cariño a 'Pompinchu'

El pasado lunes, 1 de junio, se cumplió un mes del sensible fallecimiento del recordado humorista 'Pompinchú' tras batallar contra una grave enfermedad. Ello caló muy hondo en sus seres queridos, fanáticos y colegas como es el caso de 'Cachay' y Kike Suero que mantienen presente los momentos que compartieron juntos.

El comediante que hace una semanas atrás fue víctima de una agresión en Olmos, reveló que tuvo el agrado de conocer a Mendoza e inclusive lo llevó a diversos trabajos. Trajo a la memoria que su amigo brilló en el programa 'El show de los cómicos ambulantes' con su peculiar manera de contar chistes mientras que él hizo lo mismo en Panamericana Televisión.

"Siempre nos hemos encontrado en Arequipa, ese 'chato' viajaba por todos los sitios. Hemos compartido escenario varias veces (...) lo encontré trabajando en Arequipa junto a cómicos, lo molestaban por su baja estatura. Le sacaba provecho a su incapacidad, de todo hacía un chiste. Se le recuerda como un buen comediante, una bella persona", afirmó.

Además, agregó que tuvo la oportunidad de laborar junto a 'Pompín' en una mina en la ciudad de Camaná y lo calificó como "divertido" así como también como un gran viajero al momento de buscarse el pan de cada día e inclusive sostuvo que trabajaba en circos y en la calle.

Asimismo, confesó qué fue lo último que habló con su amigo previo a su deceso. Lo extraña por todos los pasajes de la vida en la que coincidieron y compartieron escenario haciendo lo mejor que saben hacer: sacar una sonrisa al público.

"Siempre nos encontrábamos por 'El hueco' porque vendía sus chocolatitos, yo le di un consejo: 'Yo me visto del 'negro Cenizo' dentro de los mercados, cuento chistes y promociono tus productos. Me dijo: 'Ya 'Cachay', chévere'. La última vez estuvo en un especial para 'Nabito'. Buen artista, siempre estará en el recuerdo de uno, parece mentira que haya fallecido", sostuvo.

Kike Suero reflexiona sobre muerte de Pompinchú

Por su parte, Kike Suero también compartió con nuestro medio que llegó a saber que Alfredo Mendoza falleció por las redes sociales, pero que inmediatamente se contactó con el hermano del comediante para constrastar dicha información.

"Estaba de viaje, cuando llegó a Lima me enteré que había fallecido, pero uno a veces no le puede dar crédito a las redes sociales porque ponen noticias falsas, llamé a su hermano Ray y medio la noticia tan triste", refirió.

En conclusión, José Luis 'Cachay' y Kike Suero compartieron un emotivo mensaje al cumplirse un mesa de la muerte del cómico ambulante Alfredo Mendoza, popularmente conocido como 'Pompinchú'.