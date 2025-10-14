Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' para imitarlos

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La segunda temporada de Yo Soy arrancó con más emoción que nunca y dejó a todos con la boca abierta. Entre risas, nervios y aplausos, los hermanos menores de Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro llegaron al set de Latina para imitar a los icónicos cantantes, sorprendiendo al jurado y robándose el cariño del público.

Hermanos de los Gaitán Castro en 'Yo soy'

El lunes 13 de octubre, el estreno de Yo Soy prometía emociones fuertes, pero nadie imaginó que la gran sorpresa vendría desde Ayacucho. Juan José y Jorge 'Coco', llegaron decididos a dejar huella en el casting... ¡Imitando a sus propios hermanos mayores! Sí, los mismísimos Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro, referentes de la música andina.

Desde que se presentaron, el jurado —conformado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán— no podía creer lo que veía. "Esto es algo que nunca había sucedido", dijo Morán con cara de asombro, mientras todos trataban de entender si eran hijos, sobrinos o simples fanáticos del famoso dúo ayacuchano.

Pero la sorpresa fue aún mayor cuando los jóvenes confirmaron su parentesco frente a las cámaras del programa. "Esto es asombroso. Pasa en la vida y pasa en 'Yo soy'", exclamó Franco Cabrera.

Revelan cómo nació su pasión por la música

Entre risas y emoción, Juan José y Jorge 'Coco' contaron que su amor por la música nació en casa. "Desde pequeños, desde que mi padre nos cargaba en sus hombros, teníamos esa inspiración. Mi padre nos enseñó el arte de cantar, lo mismo que a los Gaitán Castro", revelaron.

Además, confesaron que sus hermanos mayores no sabían nada de su participación. "No sabemos qué van a decir, pero para nosotros es inspiración estar acá", añadieron antes de enviar un cálido mensaje a Rodolfo y Diosdado: "Saludar a nuestros grandes hermanos, la inspiración de nosotros, los pequeños".

El ambiente se volvió aún más emotivo cuando los participantes interpretaron 'Amor amor', uno de los clásicos de los Gaitán Castro. Con cada nota, los presentes sintieron esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo la música ayacuchana puede provocar.

Ricardo Morán, visiblemente conmovido, comentó: "Nos han traído mucha alegría. Me he emocionado mucho. Nunca ha ocurrido una situación similar en 'Yo soy', pero traer la música que ustedes hacen como familia a este escenario me sana en el alma".

Finalmente, ambos se ganaran un "sí" rotundo. Jely Reátegui y Carlos Alcántara también destacaron su talento y carisma, asegurando su pase a la siguiente fase del programa.

Así, la segunda temporada de Yo soy comenzó con un momento único. Los hermanos menores de Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro llegaron al programa para imitarlos y rendirles homenaje, conmoviendo al jurado y al público por igual.