Gisela Valcárcel envía emotivo mensaje tras muerte de Camucha Negrete: "Una mujer llena de sueños"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel no pudo quedarse en silencio ante la partida de Camucha Negrete. La conductora usó sus redes sociales este sábado 27 de septiembre para enviar un emotivo mensaje tras la muerte de la recordada actriz, dejando ver la tristeza y conmoción que le generó la noticia.

Gisela Valcárcel se despide de Camucha Negrete

La noticia del fallecimiento de Camucha Negrete remeció desde temprano a toda la farándula peruana. Fue Gisela Valcárcel quien, conmovida, decidió usar sus historias de Instagram para dedicarle unas sensibles palabras a la actriz y presentadora que marcó época en la televisión, el cine y el teatro.

"No suelo comentar o hacer post cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este y me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. ¡Uf! Nos deja como preguntándonos: ¿Qué fue? Dios quiso acercar a una mujer bella, hermosa por dentro y por fuera rápidamente", dijo la 'Señito'.

Asimismo, la 'Señito' dedicó emotivas palabras en memoria de Camucha Negrete: "Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y que además quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo, con todo mi respeto y cariño".

Familiares confirman partida de Camucha Negrete

Camucha Negrete, cuyo nombre real era Carmen Julia Chávez Negrete, partió a los 80 años. La sensible noticia fue confirmada por sus familiares la mañana de este 27 de septiembre, causando gran conmoción entre sus seguidores y en todo el mundo artístico.

El comunicado oficial de su familia fue difundido en redes sociales: "Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento".

"Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles de las exequias se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento", añade el comunicado.

Camucha Negrete deja un legado invaluable en la televisión peruana, donde supo conquistar con su talento y carisma a varias generaciones de espectadores. Su partida enluta al espectáculo nacional y deja una huella imborrable en quienes la admiraron desde la pantalla chica.

Así, la partida de Camucha Negrete a los 80 años dejó un vacío en el mundo artístico y en quienes crecieron viéndola en la pantalla chica. La confirmación de su familia este sábado 27 de septiembre provocó múltiples mensajes de despedida, entre ellos el emotivo mensaje de Gisela Valcárcel en redes sociales.