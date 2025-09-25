Stranger Things: Serie de Netflix calienta motores para el estreno de su quinta temporada y publica tráiler nostálgico

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix sorprendió con el lanzamiento de un nuevo tráiler que marca el inicio de la quinta y última temporada de la popular serie 'Stranger Things'. Por ello, para recordar todo el camino recorrido, este nuevo avance hace un recorrido plagado de nostalgia y antecede lo que está por venir.

Tráiler cargado de nostalgia

Titulado 'One Last Adventure' (Una última aventura), el tráiler comienza con fragmentos de audio de los creadores Matt y Ross Duffer, el productor ejecutivo Shawn Levy y el elenco de la serie sobre el viaje de 10 años que han vivido con Stranger Things.

Además, incluye imágenes de detrás de cámaras de las cuatro primeras temporadas de la serie de terror y ciencia ficción, que se producen sobre mucho de las citas mencionadas anteriormente por el grupo de actores.

La popular serie se estrenó en Netflix en 2016 cuando sus protagonistas eran aún unos niños que empezaban en la industria de Hollywood. Ahora, se han hecho adultos y, gracias a este trabajo, se han convertido en algunas de las mayores estrellas del mundo.

La palabra de los protagonistas

Desde sus inicios, 'Stranger Things' se ha caracterizado por una conexión genuina entre el elenco y la historia que cuentan. Gaten Matarazzo, quien da vida a Dustin Henderson, comparte ese sentimiento. "Muy afortunados y emocionados temporada tras temporada, somos el mismo grupo de nerds de siempre", sostuvo.

"Solo éramos un puñado de niños que proveníamos de distintos lugares que amábamos la historia y a los personajes", recuerda Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers. Por su parte, Charlie Heaton, quien encarna a Jonathan Byers, resalta la evolución del grupo a lo largo del tiempo: "Hemos estado haciendo esto por tanto tiempo que crecemos como una familia".

Además, Millie Bobby Brown, Once en la serie, señala que la temporada "es una misión en clave de aventura, pero nadie se queda atrás con un walkie talkie. Todos son protagonistas, hemos ido con el pedal a fondo".

Detalles de la temporada final

En el minuto final de este teaser, se presentan nuevas imágenes de la próxima temporada, prometiendo mucha acción, emoción y, por supuesto, monstruos.

La serie de Netflix se dividirá en tres partes que llegarán a finales de este mismo año. La primera lo hará el 26 de noviembre. La segunda, el 25 de diciembre, en Navidad. Y la tercera, el 31 de diciembre.

Así, Netflix sorprendió con un nuevo tráiler de 'Stranger Things 5' cargado de nostalgia y antecede lo que está por venir en su última temporada.