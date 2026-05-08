Pamela López revela que Christian Cueva no llamó ni visitó a su HIJO por su cumpleaños: "Solo me tiene a mí"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En 'La Granja VIP', Pamela López protagonizó un momento de profunda vulnerabilidad tras recibir la visita de su hijo por su cumpleaños y revelar que Christian Cueva no lo visitó ni llamó para felicitarlo por un año más de vida.

Pamela López se quiebra al ver a su hijo en 'La Granja VIP'

Los competidores de 'La Granja VIP' siguen sorprendiendo. Esta vez, Pamela López no pudo evitar quebrarse al recibir la breve visita de su pequeño hijo para celebrar junto a él su cumpleaños, el último 7 de mayo. La trujillana, al saber de la presencia de su niño, decidió correr rápidamente hacia su habitación para llevar consigo el detalle que le tenía preparado.

La influencer sostuvo fuerte una tabla donde logró escribir "Feliz cumple 8 Crissiano", que previamente había mostrado ante las cámaras del reality junto a su pareja, Paul Michael, para luego cantarle el típico "Happy Birthday".

Tras tener nuevamente entre sus brazos a su hijo, Pamela no pudo evitar romper en llanto al escucharlo pedir que vuelva pronto a casa porque la extrañaba demasiado. "Me ha dicho que me salga, que ya no puede más y que me extraña mucho, quédate mamá, prométeme que ya vas a dejar eso. Ya le dije que falta poquito", expresó la popular 'KittyPam'.

Pamela López expone a Cueva por no ver a su hijo en cumpleaños

Tras despedirse de su hijo y volver junto a los otros competidores de 'La Granja VIP', Pamela López reveló que su pequeño le confesó que su papá, Christian Cueva, no le visitó ni lo llamó para felicitarlo por su cumpleaños. Cuando Paul Michael le preguntó sobre si era durante el tiempo que ella estaba en el programa, ella solo atinó a decir que "no y que incluso no lo visitó en Navidad".

"Le dije '¿hoy día vas a salir con tu papá?'. Y me dijo 'no, no me ha llamado'. '¿Pero te ha ido a ver?'. 'No, tampoco'. Por eso te digo que solo me tiene a mí. Ni en Navidad fue a verlos, solo me tienen a mí porque sé que la otra parte no cuento", agregó.

Mensaje de Christian Cueva para su hijo menor

Pese a que Pamela López confesó que Christian Cueva no habría visitado a su hijo por su cumpleaños, el futbolista sí tuvo el detalle de felicitar a su pequeño a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje, evidenciando el amor que siente por él, en especial en una fecha conmemorativa.

"Calidoso, te amo con toda mi alma, feliz cumpleaños mi vida, papá siempre estará para ti y luchará por ti", escribió el popular 'Cuevita' en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, Christian Cueva no ha emitido una respuesta formal a la confesión de Pamela López en 'La Granja VIP' de que él no habría llamado ni visitado su hijo menor por su cumpleaños.