¿Vuelve Soda Stereo?: Crecen las pistas de un posible anuncio tras publicaciones y afiches que ilusionan a fans

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Algo se está gestando desde el universo de la banda Soda Stereo, una de las agrupaciones emblemáticas del rock latinoamericano. Al respecto, los fanáticos lo sienten en el aire debido a que en los últimos días una serie de señales misteriosas despertó la expectativa de un posible regreso o un nuevo proyecto.

Soda Stereo y sus señales misteriosas

Todo inició cuando el pasado 19 de septiembre, la website del grupo liderado por el fenecido Gustavo Cerati, se reactivó. Al ingresar a ella se visualiza una pantalla de televisión con una señal de interferencia, lo que ha despertado el interés de las personas que por muchos años esperan novedades de la banda.

Algunos interpretaron este gesto como un guiño al tema "Sobredosis de TV", mientras que otros lo relacionaron con la histórica presentación del primer álbum de la banda en el teatro Astros, hace ya cuatro décadas.

En simultáneo, las redes sociales de Soda Stereo compartieron clips en los que se ve a jóvenes entrando a un estadio vistiendo camisetas con la imagen de la banda de Argentina, junto a fragmentos de conciertos pasados.

Esta movida digital no tardó en trasladarse al mundo físico: en las calles de Buenos Aires aparecieron carteles con los nombres "Gustavo", "Charly" y "Zeta", generando aún más especulaciones entre los fans de la 'Sodamanía'.

¿Un posible retorno de Soda Stereo a los escenarios?

Entre la tarde del jueves 25 y la mañana del viernes 26 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires se llenó de frases de canciones emblemáticas que se sumaron a la misteriosa pista: "Me verás volar por la ciudad de la furia", "Y yo soy parte de todos", ¿"Nada más queda"?

Aunque no hay una confirmación oficial sobre lo que está por venir, muchos recuerdan las palabras que Zeta Bosio compartió con Rolling Stone meses atrás: "Hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos".

Después de la muerte de Gusatvo Cerati, el 4 de septiembre de 2014, Charly y Zeta en 2020 montaron el espectáculo Gracias Totales, una gira que los devolvió a ambos al escenario junto a otros artistas destacados. Previamente, Cirque du Soleil presentó 'Sép7imo Día: No descansaré' en 2017 que fue un show basado en las canciones de Soda.

Se concluye, que todo hace parecer que Soda Stereo anunciará algo importante y los fanáticos de la banda están a la espera de ello, mientras ya hay señales en la capital de Argentina, Buenos Aires.