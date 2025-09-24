Beéle y Shakira encienden las redes al mostrarse juntos como nunca antes: "Voy a quedar de primera"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hecho reciente volvió tendencia al cantante colombiano Beéle, luego de que apareciera bailando junto a Shakira en un video que se viralizó en cuestión de horas. Esa misma grabación, compartida en Instagram, desató especulaciones de una posible colaboración musical y, de paso, volvió a poner su nombre en la mira después de la polémica por los videos filtrados con Isabella Ladera.

Shakira y Beéle más juntos que nunca

En las últimas horas, Beéle sorprendió a todos al publicar un clip en su cuenta de Instagram donde aparece compartiendo unos pasos de baile nada menos que con Shakira.

Ambos lucían relajados, como si se tratara de un ensayo privado, aunque varios usuarios notaron detalles que parecían más de un set de grabación o estudio musical que de un encuentro casual.

La escena fue suficiente para que las redes sociales explotaran. Los mensajes empezaron a llover uno tras otro: "Se viene temazo con Shak", "Esto es histórico para la música colombiana", "Ya quiero escuchar esa canción", escribieron decenas de seguidores, convencidos de que ambos estarían preparando una colaboración.

Ni Shakira ni Beéle han confirmado nada. No se sabe si fue un simple encuentro amistoso o parte de una jugada promocional. Pero lo cierto es que el clip alcanzó millones de reproducciones en pocas horas y se convirtió en tema obligado de conversación entre fans y curiosos.

Beéle en aprietos tras filtración de videos

La aparición junto a Shakira llega en un momento clave para Beéle. Hace apenas unos días, el cantante fue tendencia en redes por la filtración de unos videos íntimos en los que aparecía con la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera

Ahora, Beéle enfrenta una demanda presentada el lunes 15 de septiembre por Isabella Ladera, quien lo acusa de ser el responsable de la filtración de los videos. Según la influencer, esta supuesta acción ilegal le habría causado un profundo daño emocional.

En el documento legal, Isabella Ladera denuncia al cantante colombiano por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

Además, solicita una indemnización que —según precisa— "supera con creces" el mínimo de 50.000 dólares, argumentando que sufrió "vergüenza, humillación y angustia mental como resultado de la divulgación pública de sus asuntos y actividades privadas".

