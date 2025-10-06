Ricardo Mendoza enternece al mostrar ecografía de su primer bebé: "Contando las horas para tu llegada"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia de que Ricardo Mendoza será padre por primera vez ha desatado una ola de emoción entre sus seguidores. Junto a su pareja, Katya Mosquera, el popular comediante de Hablando Huevadas compartió la primera ecografía de su bebé y los tiernos latidos que conmovieron las redes sociales.

Ricardo Mendoza y su novia publican ecografía

Todo comenzó cuando Katya Mosquera, pareja del líder de Hablando Huevadas, decidió confirmar públicamente su embarazo a través de Instagram.

Con una publicación llena de ternura, la futura mamá mostró las primeras imágenes de la ecografía y dejó escuchar los latidos del corazón del pequeño que crece en su vientre.

La joven también destacó lo increíble que resulta pensar en todo lo que ocurre dentro de ella mientras se forma una nueva vida, despertando la emoción de los miles de seguidores que celebran junto a ellos este anuncio tan especial.

"Viene al mundo un bebé. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos, y esta foto... es solo el avance, el previo, la promesa...", expresó.

Ricardo Mendoza muestra ecografía de su primer bebé con Katya Mosquera

La novia de Ricardo Mendoza agradeció a todas las personas que se han mostrado cercanas y llenas de cariño en esta etapa tan especial de su vida.

"La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapan... Y gracias por el amor y la buena onda que estamos recibiendo. Nos ayuda, en serio, nos refresca y nos dan ganas de hacer las cosas bien. ¡Te esperamos, amiguit@! Aquí ya estamos contando las horas pa' tu llegada", añadió.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios, felicitaciones y mensajes cargados de cariño. Muchos fans no dudaron en enviarles sus mejores deseos para la nueva etapa que están por comenzar.

Ricardo Mendoza emocionado de ser papá

Desde hace unos días, los rumores ya circulaban, pero fue el propio Ricardo Mendoza quien lo confirmó durante un espectáculo de Hablando Huevadas en Francia.

Con su característico humor, el comediante reveló la noticia ante miles de personas, y desde ese momento, las redes sociales no han dejado de hablar del tema.

Ante las cámaras de Magaly Medina, Ricardo Mendoza se mostró visiblemente emocionado al hablar sobre la llegada de su primer hijo, a quien pronto tendrá entre sus brazos.

"Estoy contento, fuera de eso voy a ser papá. Bueno ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él", indicó.

Así, las redes sociales se llenaron de ternura y emoción tras la publicación con la que Ricardo Mendoza y Katya Mosquera confirmaron la llegada de su primer bebé. La pareja compartió las imágenes de la ecografía y el sonido de los latidos, dejando ver la felicidad que viven en esta nueva etapa.