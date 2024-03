¡Inesperado! Bryan Torres toma radical decisión tras ser correteado por Samahara Lobatón

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón no dudó en corretear a Bryan Torres por su ampay donde besa a Geraldine Torres, y ante las constantes críticas y ataques en redes sociales por su presunta infidelidad, el cantante tomó una radical decisión que dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores.

¿Qué pasó con Samahara y Bryan?

Según imágenes difundidas en un programa de espectáculos, la pareja se encuentra en el ojo de la tormenta tras protagonizar una intensa pelea en la calle donde la hija de Melissa Klug comienza a increparle y reclamarle a Bryan el haberla engañado con la joven Geraldine Torres, quien reveló que sí conocía al cantante y eran amigos con derecho.

"Tuve algo con él hace un tiempo atrás, lo conozco desde el año pasado, desde marzo. Hemos sido amigos con derecho. (...) Fue por junio que él tomó distancia, empezó a salir con ella (Samahara Lobatón) por el tema que justo salía la orquesta Los de la Caliente, y él no es tonto. Quiso que la banda tuviera un plus para despegar", comentó Geraldine dejando entrever que Bryan estaría con la influencer "solo por interés".

Es por ello que en la escena se ve al artista corriendo en un intento de evitar ser golpeado o recibir otro tipo de agresión por Samahara Lobatón. Además, según los testimonios dados por los vecinos de Samahara, ella estaría embarazada y le reclamaba el hecho de que el salsero la haya agredido pese a su estado.

"Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba. (...) Ella le decía: Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo", contó una testigo.

¡Radical decisión!

El salsero peruano decidió restringir los comentarios de su cuenta oficial de Instagram para evitar que los usuarios sigan criticándolo ante el lío y escándalo que protagonizó en plena vía pública con Samahara. Esta decisión preocupó a algunos de sus seguidores, ya que días previos, ambos se dejaron de seguir en la red social y borraron todas las fotografías que compartían juntos demostrando su amor.

Bryan Torres restringe comentarios en sus redes sociales.

¡Niega infidelidad!

A pesar de que las pruebas lo delatan, Bryan Torres negó haber sido infiel a Samahara e incluso juró por el nombre de su menor hija que el 'presunto beso no fue en la boca' y que solo se le acercó el grupo de chicas donde estaba Geraldine para preguntarle si su orquesta tocaría en la discoteca de Lince donde fue contratado.

"Yo quisiera que las imágenes del beso lo pongan en velocidad normal porque en lento se da a entender otra cosa. No ha sido un piquito ni nada. No han puesto la parte en la que yo me limpio la mejilla. Hace más de un año no hablábamos", comentó el salsero en un intento de defenderse de serle infiel a la hija de la 'Blanca de Chucuito'.

De esta manera, el cantante Bryan Torres sorprendió a todos tras tomar una radical decisión en redes sociales para evitar los ataques debido a la fuerte pelea que protagonizó con Samahara Lobatón debido a ser ampayado con una "amiga cariñosa", identificada como Geraldine Torres.