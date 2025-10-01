Valentino Palacios se transforma en Teresita de 'AFHS' y así fue la reacción de Magdyel Ugaz

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios sorprendió a todos en TikTok al vestirse como la icónica Teresita Collazos de Al fondo hay sitio, dejando a sus seguidores totalmente asombrados. La creatividad del joven influencer, junto a su mamá y su abuela, convirtió el clip en un fenómeno viral que incluso sorprendió a la actriz que interpretó a este personaje, Magdyel Ugaz.

Valentino y su familia se disfrazan

Valentino Palacios decidió darle la bienvenida al mes de Halloween de una manera muy original: transformándose en Teresa Collazos, uno de los personajes más queridos de la popular serie peruana Al fondo hay sitio. Pero no estuvo solo: su mamá apareció como Charito y su abuela interpretó a Doña Nelly, completando una recreación familiar que encantó a todos.

El integrante de Esto es guerra puso todo el empeño en los detalles, desde la vestimenta hasta los gestos característicos del personaje, cuidando cada elemento para lograr la mayor fidelidad posible.

"Podré estar desaparecida, pero quiero dejarles en claro a todo el Perú y a todo TikTok que Halloween es mío. La reina de los disfraces soy yo", comentó durante una transmisión en vivo.

El clip no tardó en volverse viral, recibiendo miles de comentarios y reacciones de fans que admiraron tanto la dedicación de Valentino Palacios como la participación de su familia.

Magdyel Ugaz y su inesperada reacción

Ni la misma Magdyel Ugaz, actriz que interpretó a Teresita Collazos en Al fondo hay sitio, pudo evitar comentar sobre la creación de Valentino Palacios. Con una sola palabra, la artista expresó su admiración: " Maravillosas ", dejando claro que estaba encantada con la recreación y el detalle del disfraz.

¿Por qué Magdyel Ugaz dejó AFHS?

Tomar la decisión de despedirse de Al fondo hay sitio después de 12 años no fue fácil para Magdyel Ugaz. "Estoy muy agradecida por todos estos años. También estoy agradecida conmigo por darme este tiempo, lo necesito. Fue una decisión que analicé en varios meses, no es fácil tampoco", confesó la actriz.

Ahora, Magdyel Ugaz se está tomando un merecido descanso tras las largas y extenuantes jornadas de grabación, y planea enfocarse en su gran pasión: el teatro. "Por ahora me toca descansar, pero hay mucho teatro por delante y eso me tiene muy contenta. Básicamente fue eso, tiempo para mí", agregó.

Así, Valentino Palacios logró captar la atención de todos sus seguidores al transformarse en Teresita de AFHS, incluso dejando sorprendida a Magdyel Ugaz, quien no dudó en comentar su reacción ante el viral TikTok.