Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que Milett Figueroa sigue siendo su pareja: "Estoy de novio"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli ha sorprendido a todos al desmentir públicamente su ruptura con Milett Figueroa, luego de haber confirmado días atrás que su historia de amor había llegado a su fin. El conductor argentino, en su propio pódcast, aseguró que sigue de novio con la modelo peruana.

Marcelo Tinelli cambió su versión

El pasado 24 de septiembre, Marcelo Tinelli encendió las alarmas en la prensa argentina y peruana cuando, en vivo, confirmó que su relación de dos años con Milett Figueroa había llegado a su final.

Sin embargo, solo seis días después, el conductor de 65 años cambió su versión. En el episodio del 30 de septiembre de su pódcast Estamos de paso, fue consultado directamente sobre su estado sentimental y no dudó en responder:

" ¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio ". Con esa declaración, Marcelo Tinelli echó por tierra lo que él mismo había confirmado días antes.

En esa misma transmisión, Marcelo Tinelli reconoció que cometió un error al dar por terminada la relación y hasta mencionó que tenía una conversación pendiente con Milett Figueroa.

Milett Figueroa aclaró los rumores

La modelo peruana no se quedó callada y, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, se refirió a los comentarios sobre su ruptura. Sonriente y con mucha calma, Milett Figueroa aseguró que su romance con Marcelo Tinelli continúa, aunque reconoció que han tenido discusiones como cualquier pareja.

"Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada", expresó Milett Figueroa ante la prensa argentina.

Así inició el romance

Septiembre de 2023 marcó el inicio de todo. Milett Figueroa apareció en la pista de Bailando 2023 junto a Martín Salwe, pero más allá de su baile, lo que realmente llamó la atención fueron las miradas cómplices con Marcelo Tinelli. "Una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica", expresó el conductor en vivo.

Esa química no se quedó en la televisión. Muy pronto llegaron las primeras salidas, como aquella noche en que fueron juntos al teatro a ver Brujas, la obra de Moria Casán. En ese momento, Milett Figueroa insistió en que era "solo una salida de amigos".

Sin embargo, poco después la pareja oficializó lo que ya se veía venir: un beso en backstage que quedó registrado por las cámaras del reality y confirmó su romance.

Así, Marcelo Tinelli sorprendió a todos al confesar que su relación con Milett Figueroa sigue vigente, desmintiendo la ruptura que había anunciado días atrás.