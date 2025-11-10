Jesse Conde, la voz en español del Duende Verde de Spider-Man, reveló que sufrió tres infartos: "Me llaman el actor milagro"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor de doblaje Jesse Conde, conocido por ser la voz en español del personaje Duende Verde de Spider-Man y Tiger de Winnie Pooh, reveló que sufrió tres infartos. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en donde también explicó a detalle cuál es su estado de salud actual.

Jesse Conde sufre tres infartos

Durante la última semana del mes de octubre, el emblemático intérprete mexicano reconocido por ser la voz de uno de los villanos del 'Hombre Araña', recurrió a su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer que padeció de problemas de salud a través de un pequeño texto y una fotgrafía de él sonriendo junto a su mascota.

Cabe destacar que, en su pronunciamiento aclara que ya se encuentra estable y que viene recuperándose en su domicilio. Asimismo, se mostró agradecido y sostuvo que poco a poco retomará su rutina actoral.

"Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique, pero sí una adicción adicción a la nicotina por años. Sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios", se lee al inicio de la descripción de la publicación.

Posteriormente, indicó que atravesó un "estresante" mes de septiembre debido a que tuvo "de lunes a viernes grabaciones en distintas compañías de doblaje". Adicionalmente, escribió que se presentó cuatro días en convenciones, dos días de clase de doblaje más una exitosa producción de teatro.

"73 años de edad no resisitieron y el resultado fueron tres infartos. Los médicos del hospital en donde fui atendido me llaman el 'actor milagro' porque muy pocas personas normales sobreviven al tercero. Solo mi creador sabe por qué sigo aquí, vivito y actuando apoyado por un marcapasos", finalizó el actor orinundo de Tabasco (México).

¿Quié es Jesse Conde?

Jesse Conde es un actor de doblaje de México que cuenta con 46 años de carrera profesional siendo la voz de emblemáticos personajes de la cultura pop para Latinoamérica, entre los que destaca el Duende Verde, Tigger y el Sr. Cara de Papa.

De igual manera se ha ganado un nombre en el mundo de los videojuegos como Batman: Arkham Knight e Injustice 2 o Deckar Cain dentro de la saga Diablo.

