Zendaya y Tom Holland se casaron EN SECRETO, afirma el estilista Law Roach: "La boda ya ocurrió"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zendaya y Tom Holland ya habrían dado el "sí, acepto". Así lo confirmó Law Roach, estilista y colaborador cercano de la actriz, durante una breve entrevista en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, celebrados el domingo 1 de marzo.

La frase que hizo explotar el internet llegó en plena alfombra roja de los Actor Awards 2026. Ahí, Law Roach, estilista y mano derecha de Zendaya desde hace años, aseguró entre risas que "la boda ya ocurrió" y remató con un provocador "te la perdiste".

El comentario ocurrió durante una charla con Access Hollywood, y aunque fue dicho en tono relajado, Roach confirmó que hablaba en serio. Hasta ahora, los representantes de Zendaya y Tom no han emitido ningún comunicado, lo que, lejos de apagar el fuego, avivó aún más las especulaciones.

¿Qué se sabe de la relación de Zendaya y Tom Holland?

Su historia comenzó en 2016, cuando fueron elegidos para protagonizar "Spider-Man: De regreso a casa". Durante años insistieron en que solo eran amigos, aunque en 2017 ya se hablaba de un romance discreto que ambos cuidaban con extremo celo.

La confirmación pública llegó en 2021, cuando fueron fotografiados besándose en un auto. Desde entonces, han hablado poco, pero con mucha claridad, sobre lo que significa amar bajo el reflector.

En una entrevista con GQ, Holland habló sobre los desafíos de vivir una relación bajo el escrutinio público, explicó que una de las desventajas de su fama como pareja, es que la privacidad ya no está realmente bajo su control.

"Cuando amas a alguien, hay momentos que quisieras que fueran solo tuyos", expresó Zendaya.

Las sospechas sobre un compromiso comenzaron en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un discreto, pero imposible de ignorar, diamante en el dedo anular izquierdo. Al día siguiente, fuentes cercanas confirmaron que Tom llevaba tiempo planeando la propuesta y que estaba completamente seguro de que ella era "la indicada".

Meses después, el propio Tom lo confirmó de forma espontánea. Durante un panel, corrigió a un reportero que se refirió a Zendaya como su novia. Su respuesta fue simple, natural y definitiva: "mi prometida".

Consolidados como una de las parejas más queridas de Hollywood, Zendaya y Tom Holland han convertido su relación en un vínculo sólido tanto dentro como fuera de la alfombra roja.

Hoy, casados o no, Zendaya y Tom siguen haciendo lo que mejor saben: avanzar juntos, sin prisa y sin darle explicaciones al mundo. Y quizá, justo ahí, está el verdadero secreto de su historia.