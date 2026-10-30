Luciana Fuster revela que le dijo a Jéssica Newton tras convertirse en directora del Miss Grand: "Le escribí"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster reveló cómo logró convertirse en la nueva directora del Miss Grand Perú y contó que se comunicó con Jessica Newton para informarle sobre su nombramiento, luego de que se hiciera oficial el cambio en la conducción del certamen de belleza. La modelo también aclaró que no buscó desplazar a su antecesora.

MGI le ofreció la dirección a Luciana

En declaraciones un programa de espectáculos, la exchica reality explicó que la oportunidad surgió mientras se encontraba en Tailandia. Según contó, representantes de Miss Grand International se acercaron a ella para presentarle la propuesta, que finalmente decidió aceptar al tratarse de una oportunidad que no esperaba.

De esta manera, Luciana dejó en claro que su llegada a la dirección del Miss Grand Perú fue producto de una invitación directa de la organización internacional y no de alguna gestión para ocupar el lugar de Jessica Newton. Asimismo, descartó haber actuado de manera desleal contra la empresaria.

"Fue algo que se dio mientras estaba en Tailandia. Me presentaron la oportunidad y cómo decir no", dijo la modelo.

¿Jéssica está molesta con Luciana?

Por otro lado, la modelo reveló que sí se comunicó con Newton para hacerle saber que había recibido la propuesta y que asumiría esta nueva responsabilidad. Sin embargo, evitó revelar mayores detalles sobre el intercambio de mensajes y tampoco precisó cuál fue la reacción de la directora del Miss Perú.

Luciana también manifestó que desconocía cómo se habían desarrollado las conversaciones entre Jessica Newton y Miss Grand International, pues su contacto para concretar el nombramiento fue directamente con los representantes de la franquicia.

"Le escribí, sí. No sé cómo ha sido su tema con MYI, pero yo recibí la propuesta directamente de Miss Grand International, pues la conversación que tuve fue directamente con ellos", indicó.

Mientras tanto, Magaly Medina comentó la situación y deslizó que Newton posiblemente no habría respondido el mensaje de Fuster. En paralelo, Jessica publicó en sus redes sociales una fotografía acompañada de una reflexión sobre elegir la felicidad, lo que despertó comentarios debido al reciente cambio en la dirección del certamen.

De esta manera, Luciana Fuster aclaró que su llegada a la dirección del Miss Grand Perú se concretó por una invitación directa de la organización internacional y que decidió comunicarle personalmente la noticia a Jessica Newton. Sin embargo, la empresaria no se ha pronunciado directamente sobre las explicaciones de la modelo y ha preferido mantener su opinión en reserva.