'Pompinchú': Se revela el último mensaje del cómico ambulante previo a fallecer a los 55 años

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras tener un multitudinario adiós recorriendo el parque Universitario, plaza San Martín, la alameda Chabuca Granda hasta llegar al cementerio Los Sauces, se reveló el último mensaje del cómico ambulante Alfonso Mendoza, popularmente desconocido como 'Pompinchú' previo a fallecer a los 55 años víctima de una fibrosis pulmonar.

El último mensaje de 'Pompinchú' antes de partir

Esta mañana, el magazine 'América Hoy' conversó en exclusivo con la hija del entrañable humorista, Rosa, quien se mostró totalmente desconsolada por el fallecimiento de su padre hatsa tal punto de romper en llanto.

"Muy dolida, muy triste por lo que ha venido pasando, no pensé que mi papá se me iba a ir tan rápido, tan pronto. Hasta ahorita no me la creo para mí él sigue vendiendo en el Centro de Lima y que en cualquier momento me va a llamar para decirme que baje, ´para que estemos ahí junto a mis hijos", manifestó conmovida.

Recordó que su padre nunca dejó de trabajar, pese a las dificultades que tenía por su cadera. Además, resaltó que "fue un gran padre" y que nunca hizo que a ella le faltara algo ni a sus nietos a quienes aseguró "los adoraba", sobre todo al llamado Ricardo, a quien lo apodó 'Ternurita' y que lo acompañaba en sus ventas.

Además, refirió que el humorista oriundo de Arequipa se caracterizaba por ser amoroso con las personas, pero aceptó que sí, en algunas ocasiones, "era renegón". De otro lado, reveló que sufría de dolores a la cadera debido a un accidente automovilístico y posterior caída.

Pese a que estaba tomando pastillas "últimamente ya no le estaban haciendo efecto", por tal motivo es que 'Pompinchú decide someterse a una intervención quirúrgica porque "ya no aguantaba el dolor".

"Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está. que él iba salir, que no llore, que esté tranquila", señaló entre lágrimas.

Multtitudinario adiós a 'Pompinchú'

El último domingo, el féretro del querido Alfonso Mendoza recorrió emblemáticos como es el caso de el parque Universitario, plaza San Martín, la alameda Chabuca Granda, todos eran lugares donde el cómico demostró el arte de contar de chistes.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados al camposanto Los Sauces, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde ahora descansa en paz. Destacó que sus seguidores y familiares lo despidieron a ritmo de Rossy War.

Es así como en una sentida conversación, la hija de 'Pompnchú' reveló qué fue lo último que le dijo el cómico ambulante previo a partir a los 55 años víctima de una fibrosis pulmonar.