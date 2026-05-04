Cameron Diaz anuncia que se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años: "¡Bienvenido al mundo, hijo!"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La destacada actriz Cameron Diaz anunció que se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años fruto de su relación con su esposo Benji Madden. Dicha noticia fue revelada mediante una publicación inspirada en el anime 'One Piece' en la que también se dio a conocer el nombre del nuevo miembro de su familia.

Madre por tercera vez a los 53 años

La vida le sonríe a la estrella de Hollywood Cameron Diaz tanto en lo profesional como en lo personal. En paralelo a retomar su carrera tras estar varios años enfocada en su familia, la artista celebró este lunes la llegada de su tercer hijo junto a su marido Benji Madden.

Ambas figuras contrajeron matrimonio en 2015, producto de su amor nació Raddix, nacida en 2019 y Cardenal, que llegó al mundo en 2024. Ahora, dan la bienvenida a un nuevo bebé en una etapa especialmente dulce así como marcada por el retorno a la actuación de Diaz.

Hay que mencionar que, la noticia fue confirmada por el padre de sus primogénitos a través de sus redes sociales acompañada de una ilustración de un reconocido anime y en el que se evidencia la alegría por el nacimiento de su hijo.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Nos encanta la vida en familia: nuestros hijos están sanos y felices, y nos sentimos muy agradecidos. ¡Estamos disfrutando muchísimo! Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden", escribió el guitarrista y cantante de la banda Good Charlotte.

Lo que llamó mucho la atención fue el nombre que Diaz y Madden eligieron para su nuevo primogénito. Sin embargo, evoca la idea de "marinero", "navegante" o "viajero".

Una maternidad tardía

Cabe subrayar que, el nacimiento de Nautas llega en un momento especialmente significativo para la actriz Cameron Diaz, que en los últimos años ha hablado abiertamente sobre su experiencia como madre a una edad más avanzada. Se convirtió en mamá por primera vez a los 47, algo poco habitual en Hollywood, y siempre ha defendido esa decisión.

En una de sus últimas entrevistas, reconocía que la maternidad es lo mejor de su vida, aunque también implica una nueva perspectiva: el deseo de estar presente el mayor tiempo posible para sus hijos.

Una noticia inesperada proviene desde Estados Unidos tras revelarse que la actriz Cameron Diaz se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años tras el nacimiento de su hijo Nautas, así lo confirmó su esposo Benji Madden.