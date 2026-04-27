Laura Spoya reacciona a las salidas de su 'colágeno' con una nueva amiguita: ¿Cómo reaccionó la modelo?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 28/04/2026
Sebastián Gálvez, conocido por su cercanía con la exreina de belleza Laura Spoya, fue captado recientemente en una salida nocturna acompañado de una joven. Las imágenes han generado comentarios luego de que se difundieran rumores sobre un posible distanciamiento entre él y la conductora de 'La Manada'.
¿Qué dijo Laura sobre las salidas de su ex colageno?
De acuerdo con el material difundido, Gálvez fue visto disfrutando de una noche en una discoteca, donde inicialmente apareció cantando y compartiendo momentos con amigos. Posteriormente, se le observó coordinando su ingreso al local con otro acompañante, manteniendo una actitud relajada y sonriente durante toda la jornada.
Horas más tarde, las cámaras registraron el momento en que Sebastián Gálvez salía del establecimiento junto a una joven. Ambos fueron vistos caminando por la vía pública hasta abordar un vehículo, lo que llamó la atención del programa de espectáculos que venía siguiendo sus movimientos durante la noche.
El hecho generó consultas directas a Laura Spoya, quien fue abordada por reporteros para conocer su postura frente a las imágenes difundidas. Sin embargo, la conductora optó por no emitir ninguna declaración, permaneciendo en silencio dentro del vehículo en el que se trasladaba y evitando responder sobre su vínculo con Gálvez.
En medio de estas especulaciones, el entorno mediático ha puesto en duda si la relación entre ambos habría llegado a su fin o si se trataba de un vínculo no oficial. Mientras tanto, las imágenes de Sebastián Gálvez junto a la joven continúan alimentando la conversación pública, sin que ninguna de las partes haya confirmado detalles sobre su situación sentimental actual.
La ruptura de Laura y Sebastián
En un reciente programa de espectáculos, se mostró una conversación entre el reportero de Magaly y una de las mejores amigas de Sebastián, quien confirmó que ambos se habían distanciado luego de que la relación no funcionara.
"Lo que sé hasta el momento es que ya quedó eso. Ya fue, ¿me entiendes? Hace semanas que nada que ver. O sea, no era algo tan serio, solo estaban fluyendo y listo. Él dice que si las cosas no se dieron, no se dieron", declaró la amiga de Sebastián.
Los periodistas también se comunicaron con él directamente para obtener su versión de la supuesta ruptura. Sin embargo, se mostró reacio a responder las preguntas, asegurando que nunca daría una declaración al respecto sobre Laura. "No tengo nada que hablar. Cada vez que me preguntas de Laura, no te respondo. ¿Por qué crees que lo voy a hacer ahora si me está llevando?", indicó.
Por otro lado, aunque Laura nunca oficializó su relación con Sebastián, durante un capítulo de su podcast bromeó al respecto con sus compañeros, asegurando que no iba a oficializar a nadie en ese momento. Uno de ellos remató diciendo que incluso ese romance ya había terminado, a lo que Laura solo atinó a reírse.