Hugo García resalta su compromiso con Isabella tras ampay de sus amigos: "La mejor etapa de mi vida"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Hugo García dio un giro de 180° desde que se mudó a Miami junto a Isabella Ladera. Ahora que se encuentra en Lima, sacó cara por su relación y aseguró que está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, ya que próximamente se convertirá en padre. El exchico reality también marcó distancia de sus amigos que fueron ampayados en un yate.

Hugo García es feliz con Isabella

Hugo llegó a Lima hace unos días, después de permanecer varias semanas en Miami, y un periodista lo abordó para consultarle cómo sobrelleva la distancia con la futura madre de su hijo, especialmente en medio de un escándalo como el que involucró a sus amigos, quienes también estaban comprometidos. El influencer reconoció que estar alejados no es sencillo, pero ambos han encontrado la forma de sentirse cerca el uno del otro.

"Hablamos todo el día y es muy difícil estar lejos, para qué te voy a mentir. Creo que es algo que hoy enfrento y me cuesta muchísimo. Siento que mi cuerpo está aquí, pero mi mente y mi corazón allá... todo el día nos mandamos fotos y hacemos videollamadas", dijo.

Consultado sobre el hecho de que próximamente se convertirá en padre por primera vez, García no pudo evitar mostrarse emocionado e hizo una curiosa revelación. "Podría decir que tengo más antojos que Isa, me han pasado cosas que no esperaba que me pasen... antojos a las dos de la mañana, cumplir los antojos de Isa, mil cosas", agregó.

Hugo también aprovechó para asegurar que su familia está muy feliz por el momento que está viviendo, ya que está cumpliendo uno de los sueños de su vida: ser papá. "Mi familia es súper unida, siempre van a estar felices cuando yo estoy feliz. Estoy en la mejor etapa de mi vida" , sentenció.

Hugo e Isabella revelan el sexo de su bebé

Isabella Ladera y Hugo García finalmente paralizaron las redes con un emotivo "gender reveal", la pareja puso fin al misterio: El hijo de la influencer y el exchico reality será un varón. El momento cumbre llegó al partir una torta que, con un tierno relleno celeste, confirmó la llegada su primer hijo juntos. "Los sueños sí se cumplen", confesó una conmovida Isabella en la red social Instagram.

Pese a la distancia y la polémica que rodea a su entorno, Hugo García se muestra firme en su relación con Isabella Ladera. El exchico reality atraviesa un momento clave en su vida, enfocado en su crecimiento personal y en la ilusión de convertirse en padre por primera vez.