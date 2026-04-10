Isabella Ladera lanza su emprendimiento, pero genera rechazo por altos precios: "Ni las Kardashian..."

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera está atravesando uno de los momentos más bonitos de su vida, ya que está próxima la llegada de su bebé con Hugo García y también acaba de lanzar su nuevo emprendimiento. Sin embargo, ha generado rechazo y críticas por el precio de su producto, provocando que sus fans la comparen incluso con las Kardashian.

Isabella Ladera es criticada por precios en su emprendimiento

La influencer venezolana venía promocionando su emprendimiento desde hace varias semanas a través de redes sociales. Según informó, se trata de un sérum de pestañas que ayuda al crecimiento de las mismas, además de mejorar su forma y brillo. Hace unas horas hizo el lanzamiento oficial y muchas personas estaban a la espera para poder comprarlo.

Sin embargo, muchos quedaron decepcionados por el precio: 150 dólares. Según indicaron, les parece exagerado el costo del producto y, lo peor, es que no saben si realmente funcionará. Algunas incluso la compararon con la familia Kardashian, famosa por vender productos basados en su estilo de vida.

"Isa, yo te quiero mucho, pero ¿un sérum de 150 dólares? Es demasiado", "me quedé en shock con el precio", "niña, ¿150 dólares por un sérum? Ni las Kardashian se atrevieron a tanto", "lo que no menciona es que ella ya tenía las cejas bien pobladas por genética", "te fuiste de jeta con los precios", "si eso vale el de cejas, no quiero imaginar cuánto costará el de pestañas", comentaron algunas personas.

Sin embargo, otros fanáticos defendieron a Isabella, asegurando que crear productos orgánicos no es barato, mientras que algunos indicaron que quienes se quejan del precio no son el público objetivo de la influencer. "Los que se quejan del precio no son el público que Isabella busca", "prefiero esperar a ver si funciona para comprarlo", comentaron otros.

Isabella Ladera es criticada por los precios de su emprendimiento

Revelan el sexo del bebé se Isabella y Hugo

Isabella Ladera y Hugo García finalmente paralizaron las redes con un emotivo "gender reveal", la pareja puso fin al misterio: El hijo de la influencer y el exchico reality será un varón. El momento cumbre llegó al partir una torta que, con un tierno relleno celeste, confirmó la llegada su primer hijo juntos. "Los sueños sí se cumplen", confesó una conmovida Isabella en la red social Instagram.

Es así que, el lanzamiento del producto dejó en evidencia la brecha entre expectativas y realidad en el mundo influencer. Mientras algunos cuestionan los precios, otros respaldan la calidad. Lo cierto es que Isabella Ladera logró generar conversación y posicionar su marca en medio de la polémica.