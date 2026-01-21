Cambios en el tránsito de la av. Javier Prado: Desde el viernes 23 se inician desvíos por obras de vía rápida en La Molina

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La implementación de desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado, en el distrito de La Molina, se dará inicio este viernes 23 de enero, en el marco de las obras para la construcción de un paso a desnivel vehicular y el viaducto elevado en esta zona, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf.

Empiezan desvíos por obras de vía rápida en La Molina

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet) recurrió a sus redes sociales para anunciar que esta etapa corresponderá a una "marcha blanca" previamente al inicio de la primera fase de las obras, que se tiene prevista a desarrollar a partir del lunes 26 de enero.

En tal sentido, señaló que en esta fase inicial se habilitarán desvíos señalizados para el transporte privado, público y de carga, con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial y mantener la fluidez del tránsito en una de la arterias más importantes de Lima.

Cabe destacar que los mencionados desvíos serán implementados en ambos sentidos de la vía, oeste-este y este-oeste, por esta razón las autoridades han recomendado a los conductores y residentes a que adopten precauciones así como informarse sobre las rutas alternas que se han establecido.

¿Cuál es el plan de desvíos en la avenida Javier Prado?

A raíz de estos trabajos viales en la avenida Javier Prado se ha contemplado rutas alternativas específicas de acuerdo al tipo de transporte y la dirección en la que se desplazarán.

En primer lugar, en el sentido oeste-este, los vehículos privados podrán usar vías como la avenida Golf Los Incas, avenida Raúl Ferrero, avenida Las Palameras, avenida Separadora Industrial y la avenida La Molina.

Mientras tanto, los vehículos de carga pesada contarán con las siguientes opciones: la avenida Las Palmeras, avenida Separadora Industrial, avenida La Molina y avenida Javier Prado. Y el transporte público tendrá la ruta sobre la av. Javier Prado, pero se deberá evitar la zona de obras.

Plan de desvio vehicular sentido oeste-este

Por su parte en el sentido este-oeste, el transporte contará con algunas rutas alterna tales como avenida La Molina, avenida Separadora Industrial, jirón Paseo de los Eucaliptos, avenida Las Palmeras y la avenida Nicolás Ayllón.

Plan de desvio vehicular sentido este-oeste

