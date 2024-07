Janet Barboza cumple 50 años y lo celebra como una 'QUINCEAÑERA' durante su programa

La conductora de televisión Janet Barboza cumplió 50 años el día de hoy, por lo que la producción de su programa 'América Hoy' realizó una particular ceremonia de 'quinceañera' en honor a la 'Rulitos'.

Janet, quién lleva conduciendo el espacio televisivo por casi 4 años, fue homenajeada con una programación especial, en donde sus compañeros realizaron diferentes sorpresas para festejar su onomástico.

Al iniciar la edición del programa matutino, los presentadores Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson 'Giselo' Dávila llenaron de elogios a la exconductora de 'La Movida'. Luego de anunciarla, Janet fue recibida por un grupo de cadetes, quienes realizaron el tradicional 'cruce de espadas' mientras la conductora se desplazaba para saludar al público televidente.

"Compañeros, qué sorpresa tan maravillosa. De verdad muchas gracias. No me imaginé que me iban a esperar con cadetes. Nunca en mi vida he tenido cadetes en ninguna fiesta", afirmó emocionada.