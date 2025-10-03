Janet Barboza se luce con misterioso galán y Edson Dávila le advierte: "Puede ser su nieto"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora Janet Barboza vuelve a sorprender y esta vez a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales bien acompañada de un misterioso galán. Las imágenes desencadenaron especulaciones y bromas, no solo de sus fanáticos, sino también de sus compañeros como Edson Dávila.

¿Janet Barboza encontró el amor?

La popular 'Rulitos' se mantiene activa en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de TikTok, dando a conocer algunas de sus actividades, recetas, dinámicas al lado de su perrito y momentos previos a que salga al aire en 'América Hoy'. Sin embargo, un video captó rápidamente la atención de sus seguidores.

En el material audiovisual se ve a Janet Barboza feliz y moviendo su cuerpo al ritmo de la música de fondo, pero no se encuentra sola, sino que un hombre aparece de espaldas y la abraza por la cintura e incluso, le da un beso en el cuello. Dicha escena desencadenó las especulaciones de que posiblemente se encontraría en una relación sentimental.

La cercanía de ambos en el video reflejarían una gran conexión, por lo cual, sus compañeros de conducción del magazine no tardaron en bromear y cuestionarse sobre la identidad de este misterioso joven.

Edson Dávila bromea por misterioso galán

Rápidamente, Edson Dávila, conocido también como 'Giselo', fiel a su estilo irónico y con buen humor, no solo alabó la belleza de Janet Barboza a sus 51 años de edad y se preguntó si el hombre sería "¿Solo un amigo?".

"Nadie hablaba de ella y ahora no saben lo que hizo. Presentó a un hombre de espaldas, un chibolo. (Un colágeno) ¡Eso es lo que ella quería! (...) (Está guapo) El disfuerzo del año, pero puede ser su nieto", expresó, generando las risas en el set de televisión.

A su comentario se sumó Ethel Pozo, quien opinó junto a su compañera que el galán tendría un poco más de 20 años. Finalmente, agregó que el chico sería el barman que los apoyó en la celebración por el aniversario de su espacio televisivo.

@ameg_pe 02.10.25 | Janet Barboza se luce con misterioso joven galán. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

¿Janet Barboza responde a rumores de una relación?

Ante los rumores de que posiblemente por fin encontró el amor, Janet Barboza decidió responder en sus redes sociales con otro video. La popular 'Rulitos' presentó al misterioso acompañante y reveló su nombre y a qué se dedicaría.

"Bartender, chef y papá. Él es Martín Borel", escribió en su cuenta de Instagram, sin dar mayores detalles dejando aún con la incertidumbre a sus seguidores. Incluso, en uno de los comentarios a la escena, Samantha Batallanos expresó: "Qué hermosa pareja hacen, amooo".

Recién con esta declaración, Janet se animó a aclarar la situación y puntualizar que solo se trataría de un amigo y no tendría ningún vínculo amoroso con él.

Es así como Janet Barboza tras causar sensación sus redes sociales, apareciendo bailando y muy cercana a un misterioso joven, decidió romper su silencio y aclarar que solo se trata de un amigo.