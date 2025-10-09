Manifestantes se trasladaron a los exteriores de la embajada de Ecuador respaldando la vacancia

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte llegaron a los exteriores de la embajada de Ecuador, ubicada en el distrito de San Isidro, mostrando el rechazo a su gobierno.

Manifestantes llegaron a la embajada de Ecuador

La expectativa frente a la situación de la presidenta Dina Boluarte continúa. Por lo pronto, han iniciado manifestaciones en contra de su gobierno y se han posicionado a fueras de la embajada de Ecuador, frente a la especulaciones de un asilo político hacia la mandataria.

Alrededor de las 9:00 p.m. manifestantes ya se encontraban reunidos a exteriores de la embajada. Según las imágenes obtenidas por Exitosa, se observaron efectivos policiales resguardando el establecimiento frente a las manifestaciones ciudadanas.

Al lugar llegaron efectivos Dirección de Operaciones Especiales (DINOES), parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de resguardar el lugar ante la llegada de mayores manifestantes.

Entre las pancartas sostenidas se leía "No al asilo político", "Congresistas no son héroes, son criminales", entre otros cánticos en contra de la presidenta. Por la manifestación, en la calle Las Palmeras no hay pase vehicular.

Expectativa a fueras de casa de Boluarte

De la misma forma que en los exteriores de la embajada de Ecuador, un equipo de la DINOES se dirigió a la vivienda de la presidenta ubicado en el distrito de Surquillo.

La llegada de los efectivos policiales se dio alrededor de las 9:00 p.m. La casa de Boluarte se encontraría sin luces prendidas, según indicó el periodista Alonso Ramos. El accionar policial se da por la llegada de manifestantes a los exteriores de la casa de Boluarte como forma de protesta en su contra.

Un equipo antidisturbios de la Policía llegó hace unos minutos a la casa de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, en medio de la tormenta política. La casa de la mandataria tiene las luces apagadas en estos momentos. Cobertura total en #OcurreAhora @atv_noticias pic.twitter.com/ZV5LtW13Ys — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) October 10, 2025

Con cuatro mociones de vacancia en contra, Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República con 123 votos a favor, sin ninguna abstención ni voto en contra.