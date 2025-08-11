Suheyn Cipriani revela agresión física de César Vega cuando estaba embarazada en 'El Valor de la Verdad'

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva protagonista de 'El Valor de la Verdad' este último domingo fue Suheyn Cipriani, durante su participación hizo revelaciones graves sobre la relación que mantuvo con el salsero César Vega. Recordó episodios de violencia física que sufrió mientras estaba embarazada en inclusive, el último, en presencia de su hija.

Suheyn Cipriani revela agresión

La exreina de belleza contó que permaneció en una relación marcada por agresiones con César Vega hasta que finalmente decidió ponerle fin. En el programa se rememoró los hechos ocurridos en febrero del presente año, cuando se difundieron videos en los que aparecía siendo agredida.

En conversación con Beto Ortiz confesó que fueron dos los episodios de agresión los que sufrió, uno se dio cuando recibió múltiples patadas estando aún embarazada.

"Trataba de golpearme de una manera que no me dejen marcas. Porque él sabía que eso iba a ser un problema. Habrá sido ese día que grabé y el día final que le puse la denuncia", contó

Además, explicó que, si bien no recuerda lo que desencadenó que Vega la golpeó estando embarazada, llegó un punto en que sus peleas se volvieron muy toxicas.

"El me insultaba, yo lo insultaba. El me jaloneaba, yo lo jaloneaba. Entonces no, yo dejé de hacer eso, yo no voy a ser así (...) dejé de seguirle la corriente, dejé de jalonearlo también, si él me insultaba yo no le decía nada y eso lo exasperaba más. Ahí es donde él empieza a jalonearme, empujarme, ese día me pateó, entonces esa era su desesperación en que yo no le contestaba las cosas", explicó.

Asimismo, reveló que la razón por la que comenzó a grabar lo que sucedía era porque "él mentía mucho". Pues, según contó, el cantante le decía a su madre que era Suheyn la que lo golpeaba e insultaba.

Denunció al cantante de salsa

Más adelante, la modelo contó que decidió ponerle fin a esa etapa denunciando a Vega tras golpearla frente a su pequeña hija. En aquella última oportunidad, Suheyn decidió llamar a su papá para que la auxilie, cuando llegó encaró al cantante, llegando incluso a los golpes, su expareja fue a la cocina para reaparecer con un cuchillo en la mano.

Tras esta discusión y agresión contra ella y su padre, la modelo decidió denunciar a César Vega, quien se declaró culpable y recibió una pena de prisión suspendida. Es en ese contexto que finalizó su tormentosa relación con el salsero que la agredió cuando aún estaba embarazada, según contó en 'El Valor de la Verdad'.