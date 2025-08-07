Jefferson Farfán defiende con todo a Paolo Guerrero tras críticas por su look: "El que no tiene se viste como quiere (...)"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡A capa y espada! Jefferson Farfán vuelve a demostrar ser un buen amigo. No dudó en salir a defender con todo a Paolo Guerrero tras ser el blanco de duras críticas por su look en la fiesta de su pareja, Ana Paula Consorte.

Destruyen look de Paolo Guerrero en fiesta

El futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero, más conocido como el 'Depredador', dejó a más de uno de sus seguidores sorprendidos por el inesperado look que decidió usar para asistir a la fiesta de cumpleaños de la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte.

Mientras que ella decidió usar un vestido ajustado, tacones y peinado elaborado para su celebración, el deportista optó por un look mucho más casual: jeans anchos, una camiseta de la marca Amiri y una polera colgada en la espalda. Pero eso no sería todo, ya que su peinado también generó una ola de comentarios en redes sociales y de conductores de televisión como Magaly Medina.

Fiel a su estilo, la popular 'Urraca' criticó duramente las trenzas tipo dreads del futbolista, su estilo juvenil y hasta señaló que parecía salido de una orquesta, pese a que tiene 41 años de edad.

"Esos pantalones de Guerrero. Tiene el mismo look desde que era chibolo. Un look de chico de 14 años. Pero no puedes ponerte un poco más formal. (...) Fiesta como esa amerita ir con un atuendo más formal, no que te vistas como ir a un concierto de reguetón. (...) Ósea cuál es el respeto que le tienes a esa fiesta", expresó Medina.

Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero

Tras dichas declaraciones, la 'Foquita' Farfán no tardó en reaparecer en sus redes sociales con un mensaje de apoyo a su buen amigo, Paolo Guerrero. En su cuenta de Instagram, el exjugador aliancista subió una foto donde se ve al 'Depredador' abrazándolo, mientras él tiene una gran sonrisa.

" Te amo hermano. El que no tiene se viste como quiere y el que tiene, también ", señaló el '10 de la calle' para dejar en claro que su excompañero de fútbol puede vestir como él guste, sin tomar en cuenta los cuestionamientos en su contra, ya sea por parte de sus fanáticos u otras personalidades del mundo del espectáculo.

De esta manera, Jefferson Farfán no tardó en defender en redes a su amigo Paolo Guerrero tras críticas por su look en la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte. Aseguró que el estilo es cuestión de actitud, no de aprobación.