Jefferson Farfán revela cuánto DINERO le pasa a su hija mensualmente: "Con mucho gusto lo digo"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán continúa en el ojo de la polémica debido a su enfrentamiento público con Magaly Medina. Esta vez, el exfutbolista decidió responder a los cuestionamientos de la conductora de televisión y terminó revelando el monto exacto que le pasa a su última hija como pensión de alimentos, teniendo en cuenta que la madre de la menor mantiene una demanda en su contra por ese tema.

Farfán revela el monto de la mensualidad de su hija

A través de sus historias de Instagram, la 'Foquita' decidió responder a Magaly, quien, en su programa del martes 16 de junio, le preguntó directamente al aire si cumplía con pasarle la manutención a su hija. Esto debido a que Darinka, en más de una oportunidad, ha expresado que Jefferson no cumple económicamente con la pensión que le corresponde a la menor.

"Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Medina, sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto lo digo: paso 7.000 soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9.000 soles ", indicó el exseleccionado nacional.

Asimismo, continuó afilando su artillería contra la conductora de ATV, preguntándole directamente sobre las horas de servicio comunitario que le correspondía realizar tras perder un juicio contra él por violación agravada de la intimidad. Farfán nuevamente le preguntó a Magaly si ha cumplido con todas sus jornadas laborales.

"Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma? ¿Sí o no? ¿Hizo 10 jornadas, 76 horas? ¿Quién quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió seis minutos?", escribió, generando aún más polémica.

Farfán revela cuánto dinero le pasa a su hija como pensión

Magaly arremete contra Farfán

En una reciente entrevista, la conductora explicó que continúa a la espera de una resolución del amparo constitucional que presentó dentro del proceso que mantiene con Farfán. Según señaló, el trámite lleva varios meses y, pese a que los plazos establecidos para emitir un fallo ya habrían vencido, aún no recibe una respuesta definitiva.

La periodista también dejó entrever su cansancio frente a una controversia que parece no tener fin. Reconoció que el tema se ha convertido en una carga constante y que el prolongado proceso judicial resulta desgastante. Aun así, reiteró que seguirá esperando el pronunciamiento de las instancias correspondientes para esclarecer la situación.

"Solo reclamo privacidad respecto al lugar donde cumplo mi servicio comunitario, para no invadir ni importunar, con mi figura mediática, a una parroquia militar. Por lo demás, nunca he reclamado privacidad (...) ¿Animadversión? Obsesión, diría yo. Debe ser un hombre que vive para las vendettas personales.", declaró.

Es así que, en medio de este nuevo intercambio de declaraciones, Jefferson Farfán y Magaly Medina vuelven a protagonizar una polémica que mantiene la atención del público. Mientras el exfutbolista defiende el cumplimiento de sus obligaciones económicas, la conductora continúa cuestionando diversos aspectos de su vida, avivando aún más la controversia.