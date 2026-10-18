Perú y México retoman relaciones y sellan una nueva alianza para impulsar comercio e inversiones

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante un encuentro entre el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Eric Anderson, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur, ambas partes reafirmaron su voluntad de consolidar la relación bilateral.

Asimismo, destacaron la designación de las nuevas embajadoras de ambos países como muestra del renovado impulso diplomático: Ana Peña Doig representará al Perú en México, mientras que Lydia Antonio de la Garza lo hará por el país norteamericano.

Hoja de ruta y cooperación

Las autoridades acordaron dar seguimiento a una hoja de ruta para el trabajo conjunto en diálogo y cooperación bilateral. Entre los temas prioritarios está la prevención y atención de desastres naturales, un ámbito donde ambos países buscan ampliar la coordinación.

#NoticiasTorreTagle | Perú y México dialogan sobre el fortalecimiento de su relación bilateral. 🇵🇪🤝🇲🇽 Viceministro Eric Anderson se reunió con la Subsecretaria mexicana Raquel Serur para abordar los principales temas de la agenda bilateral. Coincidieron en avanzar en una hoja de ruta para la reactivación de los mecanismos políticos y técnicos que permitan fortalecer la relación. Asimismo, dialogaron sobre los vínculos económicos y comerciales, y el traspaso de la presidencia pro tempore de la @A_del Pacífico al Perú. 👉🏻https://t.co/cTg4rH8HSM — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 18, 2026

También abordaron iniciativas para dinamizar el comercio y las inversiones, con el objetivo de promover una mayor participación empresarial en proyectos estratégicos. La agenda busca generar más oportunidades para ciudadanos y empresas de ambos países.

Libre circulación de personas

El viceministro Anderson reiteró la importancia de promover la libre circulación de personas entre Perú y México. Este punto se relaciona con el interés peruano de avanzar hacia la eliminación del requisito de visa para sus ciudadanos que viajen a México.

La medida forma parte de una agenda pragmática orientada a facilitar la integración económica y el comercio. Ambas cancillerías coincidieron en que el fortalecimiento de los vínculos debe traducirse en beneficios concretos para la población y el sector empresarial.

Ana Peña Doig de Perú (izquierda) y Lydia Antonio de la Garza de México (derecha)

Relaciones restablecidas

El acercamiento se produce tras la reanudación de las relaciones diplomáticas en agosto de 2026 , luego de una ruptura que duró nueve meses. Desde entonces, ambos países han reactivado espacios de diálogo, cooperación técnica, seguridad, educación, cultura y asuntos consulares.

La Cancillería peruana señaló que el encuentro representa un paso para consolidar una nueva etapa de entendimiento mutuo y cooperación. La relación bilateral se sustenta en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos Estados.