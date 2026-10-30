Piura: Cuatro personas pierden la vida tras violento ataque contra vehículo en el distrito de Castilla

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho de violencia conmociona a la región Piura. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban al interior de un automóvil en el asentamiento humano Chiclayito, ubicado en el distrito de Castilla. El múltiple crimen generó preocupación entre los vecinos de esta zona.

Cuádruple asesinato en Piura

El ataque ocurrió en la calle Julio Ponce, donde, según información proporcionada por los moradores, las víctimas habrían sido interceptadas por sujetos que se desplazaban a bordo de motocicletas. Los desconocidos abrieron fuego contra los ocupantes del vehículo y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Tras escuchar los disparos y conocer lo sucedido, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes procedieron a recoger evidencias, además de recabar testimonios e información que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Hasta el momento, las cuatro víctimas no han sido identificadas oficialmente. Sin embargo, trascendió que se trataría de un padre de familia y sus tres hijos. Esta versión todavía deberá ser corroborada por las autoridades, que trabajan para establecer las identidades de las personas asesinadas.

Asimismo, la Policía busca determinar quiénes estarían detrás de este cuádruple asesinato y cuál habría sido el móvil del ataque. Los investigadores deberán establecer si las víctimas fueron seguidas o si los responsables conocían sus movimientos antes de perpetrar el crimen. Las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores del violento hecho.

Otras noticias en Piura

Hace unos días, un choque entre cuatro ómnibus en la ruta Piura-Chulucanas dejó una persona fallecida y alrededor de 60 heridos este martes 27 de octubre. La emergencia movilizó a la Policía de Carreteras y motivó el traslado de los afectados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

La víctima mortal fue identificada como Freddy Alexander Córdova Adanaque, de 36 años. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 247 de la carretera Interoceánica Norte, donde cuatro ómnibus protagonizaron una colisión que dejó decenas de personas heridas.

Los afectados fueron trasladados a la Clínica Miraflores para recibir atención médica. El accidente dejó más de 60 heridos, quienes fueron atendidos tras la colisión de los cuatro ómnibus en la ruta Piura-Chulucanas.

La emergencia ocurrió durante la jornada del martes 27 de octubre y requirió la intervención de las autoridades. Hasta la información difundida por los medios consultados, no se había confirmado públicamente qué provocó el choque ni se habían establecido las responsabilidades de los conductores involucrados.