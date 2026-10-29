Paul Michael arremete contra Pamela López por decir que la utilizó: "No busques que hable mal de ti"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael respondió a las declaraciones de Pamela López, quien aseguró que se sintió utilizada durante la relación sentimental que mantuvieron, luego de terminar su romance con Christian Cueva. El cantante rechazó la versión de su expareja y defendió la sinceridad de sus sentimientos, además de pedirle que no lo provoque con sus comentarios públicos.

Paul Michael aclara su pasada relación con Pamela

En declaraciones para el programa América Hoy, el artista expresó su incomodidad por las afirmaciones de la influencer y cuestionó que ella sostenga que recibió cariño y apoyo emocional durante una etapa complicada de su vida, pero que posteriormente haya manifestado sentirse utilizada. Para el cantante, ambas versiones resultan contradictorias y no reflejan lo que vivieron como pareja.

Asimismo, Paul Michael aseguró que Pamela López reconoció en distintas oportunidades que él le brindó el amor que necesitaba, sin que este estuviera relacionado con intereses económicos. Según explicó, su apoyo no se limitó al aspecto sentimental, pues también la ayudó en diferentes situaciones personales. Por ello, consideró que las declaraciones de su expareja no coinciden con lo que ella misma había contado anteriormente.

"Pamela, no voy a hablar mal de ti, no busques que lo haga. No hay nadie más que la conozca mejor a Pamela que yo. Yo la miro nomás, veo sus videos y me río", dijo para 'América Hoy'.

Paul Michael niega haberse aprovechado de Pamela López

Por otro lado, el cantante rechazó haber iniciado la relación con intenciones ocultas y aseguró que sus sentimientos hacia Pamela López fueron auténticos. Además, señaló que el cariño que desarrolló durante el romance también involucró a los hijos y demás familiares de la influencer, por lo que negó haber fingido emociones para obtener algún beneficio personal.

"¿Cómo se va a sentir usada, pues, si yo fui real con mis sentimientos? Mi amor fue real por ella, por sus hijos, su familia. Yo no actúo, no soy actor, no sé cómo reemplazar algún sentimiento. Yo fui real, yo fluí con ella, ella lo sabe", explicó.

El artista también dejó en claro que no tiene intenciones de hablar mal de su expareja, aunque sus recientes declaraciones evidencian su molestia por la forma en que ella ha contado lo sucedido. Incluso, comentó que suele ver los videos que publica Pamela López y que algunas de sus afirmaciones le generan risa.

De esta manera, Paul Michael salió al frente para defender su versión de la relación y rechazar que se haya aprovechado de la vulnerabilidad emocional de Pamela López tras su separación de Christian Cueva. Mientras tanto, las declaraciones de ambos mantienen la atención sobre el romance que protagonizaron y las distintas interpretaciones que cada uno tiene sobre lo ocurrido.