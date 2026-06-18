Jefferson Farfán vuelve a arremeter contra Magaly por servicio comunitario: "Ahora te aguantas"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a arremeter contra Magaly Medina a través de sus redes sociales, en medio de las acusaciones que ha realizado, dejando entrever que la periodista no habría cumplido con el servicio comunitario que le fue impuesto años atrás. Además, aseguró que existen pruebas que respaldarían sus afirmaciones. El exfutbolista también le recordó a Magaly sus múltiples rencillas del pasado con diversas figuras del espectáculo.

Farfán vuelve a chancar a Magaly

La 'Foquita' volvió a utilizar la denominación "señora Jesús Magaly", a pesar de que ella le pidió públicamente que no la llamara así, debido a que era un apelativo que solo le decían personas muy cercanas, como su fallecido padre. Farfán invierte los nombres a modo de sarcasmo, asegurando que lo hace para que Magaly "no se moleste".

Enseguida, recordó las múltiples ocasiones en las que la conductora de ATV ha tenido enfrentamientos y disputas públicas con diversas figuras de la televisión y las redes sociales. Además, cuestionó que Medina exija respeto y privacidad en medio del servicio comunitario que está cumpliendo, insinuando que ella nunca tuvo esas consideraciones con los personajes que criticaba.

" Ahora quieres privacidad, ahora quieres respeto (...) te has burlado de futbolistas, vedettes, streamers, chicos reality, abogados, doctores, bailarines, programas de TV, modelos, conductores. ¿Sigo o mejor ahí nomás?... Pues ahora te aguantas ", escribió de manera enérgica.

Farfán también aseguró que tiene pruebas de todo lo que está diciendo y agregó un último mensaje nuevamente a modo de burla. "76 horas. Sí o nooooooo", concluyó en una publicación en la que hablaba sobre presuntas mentiras. "Me gustó oír las mentiras cuando sé toda la verdad".

Jefferson Farfán arremete nuevamente contra Magaly

Magaly anuncia medidas legales contra Farfán

En la más reciente edición de su programa, Magaly indicó que Jefferson Farfán habría dejado entrever que ella falsificó firmas para cumplir con su servicio comunitario. Además, lo acusó de haber utilizado a otras personas mediáticas para difundir el mismo mensaje y generar revuelo en redes sociales.

Finalmente, Medina se refirió directamente al comentario en el que Farfán señalaba que ella realizó un servicio comunitario de apenas seis minutos, y anunció que, debido a esa y otras afirmaciones, ha decidido tomar acciones legales en su contra, así como contra otras personas del medio.

Es así que, la confrontación entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue escalando públicamente, con acusaciones y respuestas que mantienen viva la polémica. Mientras el exfutbolista asegura contar con pruebas para sustentar sus afirmaciones, la conductora no ha dejado de responder, alimentando un enfrentamiento mediático que parece lejos de terminar.