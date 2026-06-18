Magaly anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán y hace fuerte acusación: "Está diciendo mentiras"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina anunció que tomará medidas legales contra Jefferson Farfán por exponer presuntas pruebas de que ella no habría cumplido formalmente con la sentencia de servicio comunitario que le fue impuesta por el Poder Judicial. La conductora, junto a su abogado, aseguró que entablará una demanda contra el exfutbolista por presunta difamación agravada.

Magaly demandará a Jefferson Farfán

Luego de que Farfán apareciera en redes sociales retando a Magaly a comprobar que las firmas que figuran en el local donde realiza servicio comunitario son reales, la periodista decidió responderle en su programa. Junto a su abogado, Fernando Ugaz, explicó los presuntos delitos que estaría cometiendo el exfutbolista.

"Yo creo que lo que está cometiendo el señor Jefferson es hacer afirmaciones que lindan con lo que significa la difamación agravada. Esto es imputar a autoridades y a personas particulares, a nivel mediático, la comisión de delitos", explicó el abogado.

Asimismo, Magaly indicó que Jefferson Farfán habría dejado entrever que ella falsificó firmas para cumplir con su servicio comunitario. Además, lo acusó de haber utilizado a otras personas mediáticas para difundir el mismo mensaje y generar revuelo en redes sociales.

Finalmente, Medina se refirió directamente al comentario en el que Farfán señalaba que ella realizó un servicio comunitario de apenas seis minutos, y anunció que, debido a esa y otras afirmaciones, ha decidido tomar acciones legales en su contra, así como contra otras personas del medio.

"Eso de afirmar que ha ido, ha entrado, ha firmado y ha salido sin hacer servicio comunitario es bien avezado. Yo creo que, si esta vez él no puede demostrar eso, vamos a querellar (...) Esta vez lo he instruido para que, si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, contraataque y demande a todos los que haya que querellar", sentenció.

Farfán desafía a Magaly

Hace unos días, el exfutbolista difundiera una serie de documentos y lanzara un nuevo desafío público a la conductora. Esta vez, el exseleccionado peruano le pidió que reconozca unas firmas vinculadas a la parroquia donde cumple su servicio comunitario, reavivando una controversia que continúa escalando.

En ese contexto, el exjugador de Alianza Lima mostró registros que, según indicó, contienen firmas y huellas relacionadas con las fechas en las que Magaly Medina habría cumplido sus jornadas de servicio comunitario. Por ello, le pidió pronunciarse de manera clara sobre la autenticidad de esos documentos, insistiendo en que sus afirmaciones están sustentadas por pruebas concretas.

"Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando. Espero que usted solamente pueda decir sí o no. Si usted fue la que firmó y puso su huella en todas estas fechas", expresó.

En medio de una disputa que continúa escalando públicamente, Magaly Medina y Jefferson Farfán trasladan su enfrentamiento al terreno legal. El caso podría marcar un precedente sobre los límites de las acusaciones difundidas en redes sociales y programas de televisión, especialmente cuando involucran hechos vinculados a procesos judiciales.