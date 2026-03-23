Paolo Guerrero recibe duras críticas tras su debut como conductor de streaming: "Como animador es un buen capitán"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero decidió dar un giro inesperado y lanzarse como conductor de streaming en MVP, pero su debut no pasó desapercibido. Mientras mostró entusiasmo en esta nueva faceta, en redes sociales no tardaron en llegar las duras críticas sobre su desempeño.

Paolo Guerrero se estrena en el streaming

El sábado 21 de marzo marcó un nuevo capítulo en la carrera de Paolo Guerrero, quien decidió probar suerte como conductor en el programa MVP, transmitido por el canal digital +QTV, parte de la propuesta de María Pía Copello.

Acompañado por el experimentado Aldo Miyashiro, el 'Depredador' dejó de lado momentáneamente el fútbol para enfrentarse a las cámaras desde un rol totalmente distinto.

Desde el inicio, el exdelantero de la selección peruana mostró entusiasmo por esta nueva etapa. "Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera", fueron sus primeras palabras, dejando ver su intención de conectar con el público y con los invitados del programa.

Paolo Guerrero recibe duras críticas

Sin embargo, la experiencia no estuvo exenta de detalles que no pasaron desapercibidos. Paolo Guerrero evidenció ciertos nervios propios de su primera vez como conductor, algo que los usuarios notaron rápidamente en redes sociales, donde las opiniones se dividieron.

Mientras algunos resaltaron su carisma y defendieron su rol con comentarios como "Como animador es un buen capitán histórico de Perú", otros fueron más críticos y cuestionaron su desempeño frente a cámaras.

Mensajes como "Paolo sigue en el fútbol, no es para ti esto" o "es su primera vez conduciendo, se irá soltando" reflejaron el debate que generó su debut.

Por su parte, Aldo Miyashiro tomó el control inicial del programa, marcando el ritmo con su experiencia: "¡Qué alegría, una temporada con Paolo Guerrero! Esto se llama MVP", expresó al presentar el espacio, antes de dar paso a los primeros invitados, entre ellos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Paolo Guerrero debuta tras separación

El estreno de 'MVP' también coincidió con un momento mediático importante en la vida de Paolo Guerrero, luego de su separación de Ana Paula Consorte. Esto aumentó la atención sobre su aparición en el programa.

Recordemos que Ana Paula confirmó la ruptura con el siguiente mensaje: "No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación".

El debut de Paolo Guerrero como conductor de MVP marcó un nuevo paso en su carrera, aunque su incursión en el streaming no pasó desapercibida y dejó opiniones divididas entre elogios y cuestionamientos.