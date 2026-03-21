Presidencia desmiente hospitalización de José Balcázar y asegura que sigue trabajando con 'total normalidad'

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República emitió un comunicado en redes sociales donde se pronunció sobre el estado de salud de José María Balcázar. Y es que en las últimas horas, comenzó a circular informaciones de que el jefe de Estado habría sido hospitalizado por una complicación en su condición lo que no le permitiría cumplir con sus actividades de manera normal.

José Balcázar continúa con sus actividades

Para comenzar, la institución descarta rotundamente que el mandatario haya ingresado a un establecimiento de salud tal como se indicó en plataformas virtuales. Seguidamente, aseguraron que viene trabajando con total normalidad y que cumplirá con las actividades oficiales ya programadas.

"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial", indicó.

Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación.

El presidente Balcázar se encuentra trabajando... pic.twitter.com/dv2OIe69sJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 21, 2026

Es importante precisar que el propio José María Balcázar indicó, en una reciente entrevista con Exitosa, que se encuentra completamente lúcido y bien de salud para desempeñar el rol que le fue encargado como presidente interino hasta el 28 de julio del 2026.

"Me han creado unas situaciones de que estoy enfermo. La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo como todo el mundo con una enfermedad, pero yo estoy actualmente lúcido, aquí el público me puede ver y constatar. Estoy razonando muy bien y cada vez me siento mejor", precisó.

Evalúa dar seguro a víctimas de criminalidad

Durante su visita a los estudios de nuestro medio, el jefe de Estado respondió a diversas interrogantes sobre la coyuntura del país. Respecto a la seguridad y a la ola de extorsiones contra el transporte público. Balcázar aseguró que su administración cuenta con varias medidas en carpeta para atender este flagelo.

Una de ellas es la creación de un seguro para las víctimas del sicariato contra el transporte público. Esta medida no solo alcanzaría a los conductores que han perdido la vida, sino también a los pasajeros que también fueron afectados en los atentados.

"Al mismo tiempo para las víctimas directas que son los choferes y cobradores de eso nadie se acuerda. A ellos como propietarios se les va a dar una ayuda, pero al mismo tiempo también a quienes soportan la agresión", indicó.

De esta manera, la Presidencial de la República desmintió rotundamente que José María Balcázar fuera hospitalizado e indicaron que continúa trabajando con total normalidad.