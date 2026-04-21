Jesse & Joy regresan a Perú con romántico concierto de nueva gira LATAM Tour 2026

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una gran noticia para los amantes de la música romántica. El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó a través de sus redes sociales las fechas de su nueva gira 'LATAM Tour' 2026, que incluye paradas en Perú, Argentina y Uruguay. La noticia generó entusiasmo inmediato entre sus seguidores peruanos, quienes celebran el regreso del grupo a Lima.

¿Cuándo llegarán a Perú?

La presentación en Lima está programada para el 31 de octubre de 2026, en el recinto Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Este espacio se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes para conciertos internacionales en la capital, con capacidad para recibir a miles de asistentes.

Este anuncio cobra especial relevancia porque Jesse & Joy ya se presentaron en Perú el 16 de octubre de 2025 con el Despecho Tour, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Aquella noche fue un éxito rotundo, con entradas agotadas y un repertorio que incluyó clásicos como "Corre", "La de la mala suerte" y "Dueles". El regreso en 2026 marca la segunda visita consecutiva del dúo al país, algo poco común y que refuerza la conexión con el público peruano.

En su mensaje, Jesse & Joy invitaron a los seguidores a comentar qué canciones esperan cantar junto a ellos. La expectativa gira en torno a temas emblemáticos como "Me soltaste", "Ya no quiero" y sus más recientes lanzamientos, que se sumarán al repertorio de clásicos. El antecedente de un concierto sold out en 2025 incrementa la expectativa de que esta nueva fecha también logre llenar el recinto.

¿Ya están disponibles las entradas?

La cuenta oficial de MasterLive Perú publicó la lista de precios pocas horas después del anuncio de la fecha y el lugar hecho por el dúo mexicano. La productora confirmó que la preventa de entradas se dará a través de la página oficial de Teleticket e iniciará este viernes 24 de abril, la cual será exclusiva para clientes del banco Interbank y se extenderá hasta el día siguiente, sábado 25.

Si bien no se ha agregado información del inicio de la venta general, esta se daría inmediatamente después de la preventa, con precios que van desde los S/120 a los S/280, con tres zonas habilitadas: General, VIP y Platinum.

El regreso de Jesse & Joy a Lima confirma la vigencia de su propuesta musical y la fuerza de su conexión con el público peruano. Con dos visitas consecutivas y un antecedente de entradas agotadas, el dúo se posiciona como uno de los artistas internacionales con mayor cercanía a sus seguidores locales, prometiendo una noche de emociones y grandes éxitos en Costa 21.