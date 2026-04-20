Samahara Lobatón explota y asegura que quiere abandonar 'La Granja VIP': "Quiero ir a mi casa"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón no aguantó más y expresó su deseo de renunciar al reality 'La Granja VIP', a pesar de que ya falta poco para que termine. La influencer hizo una catarsis con otro de los participantes, en la que aseguró que extraña mucho a sus hijos, y también aprovechó para arremeter contra su expareja Bryan Torres.

Samahara quiere abandonar 'La Granja VIP'

Hace unas horas se difundió un video donde la hija de Melissa Klug aparece hablando con 'Cri Cri'. En medio de la plática, asegura que está cansada de estar encerrada desde hace varias semanas con el objetivo de ganar el premio de 100,000 soles, un monto que considera podría obtener estando fuera.

" Ya me quiero ir a mi casa , arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero", indicó.

En otro momento, contó que se siente muy afectada porque extraña a sus tres hijos y el menor la necesita, ahora más que nunca, ya que dio a luz hace menos de seis meses. "Qué ch** hago aquí encerrada, mis hijos en Melissita", agregó.

Finalmente, aprovechó el momento para cuestionar duramente la responsabilidad como padre de Bryan Torres, acusándolo de, supuestamente, no visitar a sus hijos mientras ella está en el reality. Samahara aseguró que la persona encargada de cuidar a sus pequeños es su hermana Melissa Lobatón.

"Y encima la otra bas**** sí estará yendo, por él fuera, estaría de viaje todos los días para no estar con sus hijos" , sentenció.

Samahara se confiesa ante Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón no solo se ha caracterizado por su actitud y desenvolvimiento en cada uno de los episodios del reality 'La Granja VIP', que ha causado algunos enfrentamientos entre sus compañeros, sino que esta vez, durante la noche de nominación de eliminación, protagonizó un inesperado momento que dejó desconcertados a más de uno en el programa y seguidores.

Pues bien, llegó el momento de elegir a quién nominaba para que se vaya del show. Samahara sin dudarlo escogió a Renato Rossini Jr., pero lejos de ser confrontacional con él, optó por dedicarles un mensaje cargado de elogios, pero lo que más captó la atención fue una inesperada declaración, en medio de su situación sentimental con Youna.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini", indicó en un inicio.

En medio de la tensión del reality, Samahara Lobatón dejó en claro que su prioridad son sus hijos y no el premio económico. Sus declaraciones reflejan desgaste emocional y abren el debate sobre su continuidad en 'La Granja VIP', mientras crecen las críticas hacia su expareja.