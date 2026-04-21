Francisco Belaúnde sobre riesgos para el Perú por aplazar la compra de los aviones F-16: "EE. UU. es un país muy vengativo"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a las últimas declaraciones del presidente José María Balcázar donde reafirmó que su Gobierno no asumirá la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, para el internacionalista Fernando Belaúnde, esta decisión sí podría traerle consecuencias negativas al país en su relación bilateral y comercial con Washington.

Como se recuerda, en una entrevista exclusiva brindada esta mañana a Exitosa, el mandatario señaló que la postergación del proceso de compra responde a la necesidad de "evitar un alto nivel de endeudamiento para el Estado" y porque su gestión es de transición; por lo tanto, su sucesor o sucesora tendría la legitimidad necesaria para llevar a cabo dicho procedimiento.

Advierte posibles represalias desde la Casa Blanca

En enlace telefónico para el programa "Hablemos Claro", Belaúnde respaldó lo adoptado por el presidente José María Balcázar, sustentándose en el principio de soberanía que tiene nuestra nación y que, efectivamente, todas las implicancias de la compra de las naves debe ser evaluado por quien llegue a Palacio de Gobierno a partir del próximo 28 de julio.

No obstante, reconoció que la postergación de la operación sí podría traer problemas con Estados Unidos, como, por ejemplo, que las agencias calificadoras le quiten el grado de inversión al Perú; así como, eventuales represalias, tal como dejó a entrever el embajador norteamericano en nuestro país, Bernie Navarro, la última semana.

"Es verdad, nos crea un problema con Estados Unidos, además con un Gobierno que es bastante vengativo, bastante prepotente la verdad y este embajador Navarro es la perfecta encarnación de ese Gobierno en representación aquí en el Perú", expresó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaúnde indicó que postergar la compra de aviones F-16 a Estados Unidos podría ocasionarle problemas al Perú, advirtiendo que el país norteamericano es "muy vengativo".



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Presidente Balcázar descarta crisis con EE. UU.

Quien se encargó de poner paños fríos ante una supuesta crisis con la Casa Blanca fue el propio presidente José María Balcázar. Durante la entrevista brindada esta mañana en "Exitosa Perú", aseguró que no existió ningún problema con el representante de Donald Trump en el Perú, luego de su polémico mensaje en su cuenta de "X".

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

"Yo no le he respondido, los que le han respondido son muchos actores y de la sociedad civil quienes han visto como unas expresiones inapropiadas, pero de lo que he escuchado en el diálogo con el premier ayer, las cosas se han limado y ha dicho que tiene las mejores formas ha conversar y creo que las personas así se entienden", indicó.

En ese sentido, el mandatario peruano indicó que el país norteamericano "no tomará represalia alguna con el país", ya que parecen haber entendido la postura tomada por su Gobierno.

"Sería alarmista decir que por un contrato de compra venta se tenga que imponer una circunstancia de guerra, de subida de aranceles. Sería una circunstancia tangencial para las relaciones antiguas y permanentes con los Estados Unidos", puntualizó.

Desde el Ejecutivo se encargaron de ratificar que la compra de los aviones F-16 estará a cargo del próximo gobierno y que no hay problema latente con Estados Unidos.