Querida exchica reality se convierte en madre tras vencer dura enfermedad: Foto en redes

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Darlene Rosas, quien se ganó los corazones de sus seguidores por su carisma ante las cámaras, se convirtió en madre tras superar dura enfermedad. La noticia fue revelada por su pareja a través de una emotiva foto en redes sociales.

Darlene Rosas: Exchica se convirtió en madre

En diciembre del 2025, la exchica reality Darlene Rosas, recordada por su paso en el programa 'Combate' y 'Bienvenida la Tarde', anunció que esperaba su primer bebé junto a su esposo Ricardo Oviedo. La noticia fue dada a conocer a través de un video en TikTok que generó alegría entre sus seguidores, en especial, tras revelarse que la modelo tuvo un camino difícil previo a esa nueva etapa en su vida.

Pues bien, Darlene detalló que su embarazo se dio tras su lucha contra la complicada enfermedad de la endometriosis, que le generaba un gran dolor que incluso llegaba a dejarla tendida en el suelo. Se sometió a una complicada cirugía que le permitió cumplir su sueño de ser madre.

Es así como tras meses de gestación, la modelo de 34 años, caracterizada por su espíritu guerrero y siempre ver la vida con gran positivismo, se convirtió en madre por primera vez. La excandidata al Miss Perú Universo dio a luz en México donde reside desde el 2018 junto a Ricardo Oviedo.

Emotiva foto: Así anunció el nacimiento de su bebé

La noticia del nacimiento de su bebé fue dada a conocer por su esposo Ricardo Oviedo mediante una emotiva foto compartida en su historia de Instagram. De acuerdo a la publicación, Darlene Rosas dio a luz durante el fin de semana acompañada de su pareja.

En la imagen se aprecia que él sostiene la pequeña mano de su pequeña recién nacida. Hasta el momento la exchica reality no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre esta nueva etapa en su vida, ya que estaría recuperándose del parto. Sin embargo, los mensajes de felicitaciones no tardaron en llegar.

Darlene Rosas y Ricardo Oviedo ya son padres.

Mensaje de exchica reality antes de dar a luz

Hace solo dos semanadas Darlene Rosas compartió un mensaje lleno de reflexión y mucho amor para Ricardo Oviedo, en medio de la recta final de su embarazo En su publicación, la exintegrante de 'Esto es Guerra' sostuvo: "eres el mejor compañero que Dios me pudo dar y me emociona cada etapa a tu lado. Lo quiero todo contigo. Te amo con toda mi alma".

Es así como se dio a conocer que la exchica reality Darlene Rosas se convirtió en madre por primera vez. Fue su esposo Ricardo Oviedo quien se encargó de anunciar el nacimiento de su primogénita con una emotiva foto en redes sociales.