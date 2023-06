Jessica Newton se pronuncia sobre el OnlyFans de Lesly Reyna ¿Qué dijo?

Tras la revelación que hizo la exparticipante del Miss Perú, Lesly Reyna, sobre que tiene una cuenta de OnlyFans, Jessica Newton ha salido al frente para dar su punto de vista sobre este tema, ya que es bien sabido que la madre de Cassandra es muy estricta con el cuidado de imagen de sus chicas del certamen.

Como se recuerda, hace algunos días Lesly hizo en reportaje para "Magaly TV, la firme" donde contó todo sobre su ingreso a la plataforma de contenido de pago, la cual le estaría dejando ganancias que ascienden a 5 mil dólares mensuales o 18 miles soles, según el cambio.

Ante esto, Jessica afirmó que cada persona de responsable de su cuerpo, además de resaltar que Reyna ya no pertenece al Miss Perú hace bastante tiempo.

"Está tomando una decisión sobre su cuerpo, para su vida. Ella ya dejó la organización del Miss Perú como reina, pero eso no significa que yo no le siga teniendo cariño. Que ella abra un OnlyFans es una decisión de ella, para ella. A mí me puede gustar o no, pero hasta ahí", empezó diciendo la madre de Cassandra Sánchez de la Madrid.